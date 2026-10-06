Полякова призналась, из-за чего ей сложно с 15-летней дочерью и почему с ней не выезжает за границу

Оля Полякова / © скриншот с видео

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Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на сложный переходный возраст у 15-летней дочери и объяснила, почему вместе с ней, несмотря на постоянные обстрелы, не уезжает за границу.

Артистка воспитывает двоих детей — Машу и Алису. Старшая дочь исполнительницы живет в США, а вот младшая вместе с ней в Киеве. Алисе сейчас 15 лет и у нее переходный возраст. Оля Полякова на проекте «Наодинці з Гламуром» признается, что это дается ей тяжело. Однако певица отметила, что переходный возраст пройдет и снова все будет хорошо.

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«Это непростая история. Всем родителям подростков хочу сказать, что мужаемся, держимся. Это наши дети, нужно их просто любить. Это пройдет!» — поделилась артистка с Анной Севастьяновой.

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Оля Полякова и ее младшая дочь Алиса / © instagram.com/polyakovamusic

Кстати, несмотря на постоянные обстрелы Киева и прогнозы на сложную зиму, Оля Полякова будет оставаться в Украине. Артистка говорит, что приняла такое решение из-за младшей дочери. Дело в том, что Алиса наотрез отказывается уезжать и покидать дом.

«Я не могу (выехать — прим. ред.), потому что у меня ребенок есть — 15-летняя Алиса, которая не хочет выезжать за границу и никуда из дома. И я ничего не могу с этим поделать! Она мне говорит, что мне 15 лет, ты что, меня в мешок запихнешь? А оставить ее сам не могу», — делится артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «За упокій моїх ворогів»: Оля ПОЛЯКОВА про карму, хейт і скандали

Напомним, 6 октября младшей дочери Оли Поляковой исполнилось 15 лет. По случаю праздника исполнительница впервые за длительное время показала Алису.

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