Полякова призналась, от какой украинской певицы фанатеет: "Стояла пять часов, чтобы взять автограф"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Украинская певица Оля Полякова рассекретила, от какой известной украинской артистки фанатеет.

Исполнительница призналась, что в свое время ее кумиром была Ирина Билык. Оля Полякова говорит, что артистка в 90-е годы действительно была символом тинейджерского поколения. Певица вспомнила, как ходила на концерт к Ирине Билык в Виннице, когда ей было 13 лет. По словам Поляковой, артистка уже тогда собирала стадионы.

“Я реально была Ириной фанаткой! Мне было 13 лет, и я была ее фанаткой. Она приезжала к нам в Винницу на стадион. Ира Билык собирала стадионы! Она была символом того поколения, моего тинейджерского поколения”, — вспомнила певица на проекте "МузRooM”.

Реклама

Оля Полякова и Ирина Билык

Кстати, после концерта Оля Полякова взяла у Ирины Билык автограф. Певице ради этого пришлось пять часов отстоять в очереди. Впрочем, как говорит Оля, оно того стоило. Плакат с автографом Билык все еще висит в квартире исполнительницы.

“Я отстояла пять часов в очереди, чтобы взять у нее автограф. Она мне написала на плакате: “Оле от меня! Всего хорошего! Ирина Билык”. У меня этот плакат висел! И мало того, он до сих пор в старой квартире висит“, — призналась певица.

Кстати, недавно Ирина Билык отыграла в Киеве серию юбилейных концертов. После последнего выступления артистке неожиданно сделал предложение давний приятель. Более того, певица еще и ответила согласием.