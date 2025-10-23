Полякова прокомментировала отказ "Суспільного" менять правила нацотбора: "Все передано в суд"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Скандал вокруг Национального отбора на "Евровидение-2026" продолжает набирать обороты.

Певица Оля Полякова, которая хочет попасть на конкурс, прокомментировала отказ "Суспільного" менять правила. Артистка на проекте "Наодинці з Гламуром" призналась, что категорически не согласна с этим решением. Более того, исполнительница считает, что вещатель сделал ошибку. Мол, надо идти на диалог с музыкальной индустрией, если уже возник такой запрос.

"Я подумала, что они какие-то не очень умные люди. Я не хотела ни с кем ссориться, я хотела диалога, и им очень важно сделать этот диалог с обществом, особенно с музыкальной сферой. Они же не просто какая-то частная компания, которая сама себе что-то там придумывает. Они государственная компания, которая существует на государственные средства. Они должны отвечать на запрос общества", - говорит исполнительница Анни Севастьяновой.

Оля Полякова добавила, что все же суду быть. Артистка также убеждает, что выиграет иск, ведь Конституция на ее стороне. Более того, певица намекнула, что материалы уже якобы и поданы в суд.

"Это решение за собой влечет много вопросов. Это будет суд, а я его выиграю. У них, видимо, очень плохая память, потому что еще в 2018 году у них в жюри сидел Меладзе, который катался туда-сюда по 100 раз и не жил здесь, но имел право выбирать человека, кто будет представлять Украину. Еще пусть "Суспільне" покажет заявку Maruv, подавалась ли она вообще. Ее просто пригласили. Они сами нарушали эти правила. Сейчас это уже в плоскости юристов, все передано в суд", - подытожила артистка.

Отметим, 22 октября состоялась премьера документального фильма Оли Поляковой "Все буде добре, Оля". Уже 26 октября ленту покажут на канале "1+1 Украина". Проект "Наодинці з Гламуром" побывал на событии и подготовил горячие эксклюзивы. Не пропустите новый выпуск шоу, премьера которого вскоре состоится.

Скандал Оли Поляковой с "Суспільним" - что известно

Артистка хочет принять участие в нацотборе на "Евровидение-2026", однако есть один нюанс. Исполнительнице запрещено это делать из-за правил конкурса. Дело в том, что артисты, которые после марта 2014 года выступали в России, не могут стать участниками нацотбора. Оля Полякова обратилась к "Суспільному" с просьбой пересмотреть и изменить это правило.

Вещатель отреагировал на просьбу певицы. В "Суспільному" объяснили, что менять правила не могут, а особенно после начала старта нацотбора, а именно 3 сентября. Вещатель отметил, что ценит вклад артистов в развитие украинской культуры, однако "дата войны остается неизменной и ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги".

Однако Оля Полякова, похоже, категорически с этим не согласна. А недавно стало известно, что команда исполнительницы направила письмо в EBU (Европейский союз радиовещания и телевидения) с требованием вмешаться в этот процесс.