Полякова прокомментировала слухи о новой влюбленности и почему мужа не было на премьере ее песни

Украинская певица Оля Полякова, которая отказалась оплачивать свадьбу старшей дочери, прокомментировала слухи о новой влюбленности и объяснила, почему мужа не было на премьере ее песни.

Исполнительница недавно презентовала англоязычную композицию Warrior. Премьеру артистки пришли поддержать ее друзья, коллеги и близкие. Однако мужа певицы - бизнесмена Вадима Буряковского - среди гостей не было. Оля Полякова на проекте "Наодинці с Гламуром" объяснила, почему так. Исполнительница признается, что ее избраннику было бы здесь просто не интересно, поэтому она даже не говорила ему о премьере.

"Он даже не знает, что у нас сегодня презентация, забыла сказать. Мы живем вместе, я его утром видела. Ну, что ему тут делать? Я тут едва выгребаю", - говорит исполнительница Анне Севастьяновой.

Кстати, вокруг личной жизни Оли Поляковой бурлит немало сплетен. Говорят, что у певицы даже новая влюбленность. Артистка это подтвердила, но указала на один нюанс. Исполнительница действительно влюблена, но в ее новый проект - будущий англоязычный альбом.

"У меня новая влюбленность. Это в новый проект. Я выхожу на международный, как говорится, базар", - пояснила певица.

Напомним, вокруг личной жизни старшей дочери артистки тоже бурлит немало сплетен. Маше приписывают беременность. Недавно блогерша мастерски отреагировала на эти слухи.