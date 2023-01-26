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Полякова рассказала, как над ее домом пролетали иранские дроны: "Так громко и близко еще не было"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Полякова рассказала, как над ее домом пролетали иранские дроны: "Так громко и близко еще не было"

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница рассказала, как прошла ее ночь, когда столицу атаковали вражескими беспилотниками.

Певица Оля Полякова рассказала, как в ночь на 26 января над ее домом пролетали иранские дроны "Шахиды".

Знаменитость в Instagram-stories поделилась, что не на шутку испугалась и полночи не спала. По словам артистки, вражеские беспилотники пролетали очень близко и громко.

"Ну и ночь сегодня была. У меня газонокосилки (иранские дроны – прим. ред.) сегодня летали прямо над головой. Так громко и так близко еще не было ни разу. Я полночи не спала", — поделилась Оля.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Несмотря на то, что Полякова была уставшей после ужасной ночи, это не помешало ей заняться своей фигурой и пойти на тренировку.

"Несмотря на то, что в нашей стране продолжается война и сегодня были ракетные удары, и сегодня я в полночь не спала, но я считаю, что тренировке быть. Тем более, ко мне уже приехал мой тренер", — подчеркнула Оля.

Напомним, недавно артистка поделилась результатами благотворительного сбора на военную амуницию для женщин-защитниц. Когда Оля подводила итоги, то опубликовала фото, на котором она с военнослужащими позировала в форме. Впрочем, этот снимок возмутил пользователей и Полякову начали критиковать.

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Дата публикации
Просмотры
3229
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