Полякова разнесла Тринчер, которая упрекнула ее за использование фильтров: "Тебе 22 года, натуральная ты"

Исполнительница не стесняется использовать фильтры в соцсетях и никогда не скрывала этого.

Украинская певица Оля Полякова резко высказалась о коллеге по цеху Анне Тринчер.

В новом выпуске "Дорослих дівчат" исполнительница вспомнила, как Аня ее публично упрекнула за использование фильтров в Instagram. В частности, певицы представляли на радио совместную песню "Шлях до перемоги". Тринчер записала об этом сторис, где показала Полякову без фильтров и на видео упрекнула коллегу за их использование, мол, она же и так красивая.

"Это очень было смешно, когда мы пришли на радио и она такая в своем Instagram: "Ой, Оля, ты такая красивая без фильтров, а зачем ты фильтры используешь?". Я красиво выгляжу. Увидим, как будет выглядеть Аня Тринчер через 22 года", — высказалась певица в разговоре с Машей Ефросининой.

Оля Полякова, Анна Тринчер / Фото: скриншот с видео

Очевидно, Полякова не оценила такие замечания Тринчер. Певица отметила, что странно слышно от человека, которому всего 22 года, о том, как он не использует фильтры и гордится своей натуральностью.

"Ой, мне очень нравится Аня Тринчер: "Я не использую масок, я такая натуральная вся, прекрасная и натуральная". Тебе 22 года, натуральная ты. Я вообще родить тебя могла бы, Аня Тринчер. И Маша, между прочим, тоже. И мало того, не просто родить, а это еще было бы не рано, понимаешь, Аня Тринчер? – отметила исполнительница.

Оля Полякова, Анна Тринчер / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Оля Полякова впервые рассказала о своей болезни. Артистка призналась, что заболела, однако, несмотря на плохое самочувствие, продолжала выходить на сцену.

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