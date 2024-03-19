Полякова резко ответила Клопотенко, который раскритиковал ее творчество и назвал "странным человеком"

Украинская певица Оля Полякова резко отреагировала на слова шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, который назвал ее "странным человеком" и раскритиковал творчество во время войны.

Первой высказывание повара в адрес исполнительницы увидела артистка Bazhana. Она вступилась за Олю Полякову, а Клопотенко посоветовала послушать ее треки, сходить на концерты и посмотреть, как реагируют слушатели, среди которых есть военные. Также Bazhana подчеркнула, что повару должно быть стыдно хайповать на имени исполнительницы.

Евгений Клопотенко и Оля Полякова

"Если бы господин Клопотенко послушал песни Оли, написанные в Киеве во время войны мной, и сходил бы хотя бы на один концерт, где люди плачут, где военные благодарят, где люди смеются и знают все слова, то, может бы, не ляпал глупости из таким видом. Стыдно взрослому мужчине быть неосведомленным и ради хайпа обесценивать большой вклад артистки, автора, продюсера и всех людей, которые работают именно над смыслами", — высказалась Bazhana.

Пост Bazhana / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова сделала репост сторис артистки. Певица подчеркнула, что Колопенко не только обесценил ее творчество, но вообще не понял, о чем говорит. Также Полякова добавила, что это "безответственная и детская" позиция.

"Хуже обесценивания может быть только вообще полное непонимание о чем говоришь. Это очень детская, безответственная и тупая позиция! "Не читал, но осуждаю", — добавила Полякова.

Пост Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Евгений Клопотенко резко высказался о творчестве и месседжах, которые транслирует Оля Полякова во время войны. Повар заявил, что вообще "не понимает" певицу и назвал ее "странным человеком".

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