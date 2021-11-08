Полякова с мужем и дочками отдыхает на Мальдивах и похвасталась роскошной виллой

Артистка не сдержала своего восторга от увиденного.
Певица Оля Полякова на днях отыграла последнее шоу "Королева ночи" и улетела отдыхать в полном семейном составе.
Артистка, ее муж Вадим и дочери Маша и Алиса устроили отпуск на Мальдивах. Они арендовали роскошную виллу, которой звезда похвасталась перед фанами в своем Instagram.
"Мы приехали в рай! Боже, какая красота! Даже есть у нас собственный бассейн и пляж! Господи, я в раю! Спасибо", – поделилась эмоциями артистка.
Также Оля показала их дом на время отдыха. Интересно, что Полякова снимала свою первую реакцию, которая была очень эмоциональной. Звезде очень понравился отель.
"Я сегодня поняла, что надо снимать именно первую реакцию. Потому что, когда ты снимаешь то, что ты уже видел, то ощущение, будто все это у тебя есть ежедневно. А если посмотреть только что снятые сторис — ааа, бассейн, ааа, гамак! Мне кажется, это очень круто! Я теперь всегда так буду снимать!" – поделилась Оля.
Кроме того, исполнительница показала, как прихорашивалась с Машей перед выходом на пляж и как купалась с младшей дочерью в океане.
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