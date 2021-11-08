Полякова с мужем и дочками отдыхает на Мальдивах и похвасталась роскошной виллой

Полякова с мужем и дочками отдыхает на Мальдивах и похвасталась роскошной виллой

Артистка не сдержала своего восторга от увиденного.

Певица Оля Полякова на днях отыграла последнее шоу "Королева ночи" и улетела отдыхать в полном семейном составе.

Артистка, ее муж Вадим и дочери Маша и Алиса устроили отпуск на Мальдивах. Они арендовали роскошную виллу, которой звезда похвасталась перед фанами в своем Instagram.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

"Мы приехали в рай! Боже, какая красота! Даже есть у нас собственный бассейн и пляж! Господи, я в раю! Спасибо", – поделилась эмоциями артистка.

Также Оля показала их дом на время отдыха. Интересно, что Полякова снимала свою первую реакцию, которая была очень эмоциональной. Звезде очень понравился отель.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

"Я сегодня поняла, что надо снимать именно первую реакцию. Потому что, когда ты снимаешь то, что ты уже видел, то ощущение, будто все это у тебя есть ежедневно. А если посмотреть только что снятые сторис — ааа, бассейн, ааа, гамак! Мне кажется, это очень круто! Я теперь всегда так буду снимать!" – поделилась Оля.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, исполнительница показала, как прихорашивалась с Машей перед выходом на пляж и как купалась с младшей дочерью в океане.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку