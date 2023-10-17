Полякова шокировала, как Тимати с Кадыровым звонили артистам и угрожали расправой

Певица Оля Полякова шокировала, как репер-путинист Тимати и руководитель Чечни Рамзан Кадыров звонили артистам и угрожали расправой. Также исполнительница высказалась о хейте, который льется на продюсера Потапа.

Артистка считает, что на Алексея Потапенко обижаются, потому что во время полномасштабной войны он слишком долго находился за границей и не возвращался в Украину. Хотя знаменитость убеждена, что у Потапа был мощный информационный блог, где он рассказывал правду о вторжении России на территорию Украины.

Потап

"Я Леши (Потапу – прим. ред.) говорила при личной встрече, что он большой, сильный мужчина и артист, заслуженный! Люди немного ему не простили, потому что он очень долго был за границей. Хотя у Алексея с первых дней войны был самый информативный блог в Instagram. Это было очень круто, а потом что-то произошло, и у меня есть подозрение, что его напугали", — рассказала певица в интервью Дмитрию Гордону.

В разговоре с журналистом Оля Полякова подчеркнула, что точно знает, что знаменитостей запугивали. Певица рассказала, что репер-путинист Тимати и руководитель Чечни Рамзан Кадыров звонили артистам и угрожали им расправой, чтобы те молчали о войне. Полякова заверила, что лично знает тех, кто слышал соответствующие угрозы. Однако имена этих артистов исполнительница не стала называть.

Оля Полякова

"Некоторым артистам звонили Тимати с Кадыровым и угрожали так, как они умеют: смертью, убийством родных, говорили "найдем в любой точке мира и порежем на меха". Лично знаю двух артистов, которым звонили, не буду назвать имена, но эти артисты не испугались и продолжили делать свою работу, а некоторые замолчали. Я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх. Люди разные и у них разное чувство самосохранения", — ошеломила певица.

Напомним, что недавно Оля Полякова заявила о желании принять участие в "Евровидении". Правда, артистка призналась, что по правилам не может поехать на конкурс, и объяснила почему.

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