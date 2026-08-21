Полякова слетела в кювет, а авто Цымбалюка врезалось в другие: кто из украинских звезд попадал в ДТП

Оля Полякова, Тарас Цымбалюк и Наталья Могилевская

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ДТП, к сожалению, не редкость на дорогах. В аварии периодически попадут и украинские знаменитости.

К примеру, на днях певица Оля Полякова вместе со своей дочерью пережила ДТП. В авто исполнительницы врезалось другое, из-за чего она слетела в кювет. Но Оля Полякова не единственная, кто сталкивался с таким.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагаем вспомнить, кто из украинских звезд попадал в последнее время в ДТП. Некоторые из них были виновниками аварий и понесли наказание, а некоторые были потерпевшими.

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Оля Полякова

Вечером 19 августа стало известно, что певица Оля Полякова попала в ДТП. В момент аварии вместе с исполнительницей находилась ее старшая дочь — 21-летняя Маша. В авто, в котором ехала артистка, врезалось другое. В результате машина певицы слетела в кювет. К сожалению, Маша сломала нос и травмировала зуб, что ее забрали каретой скорой помощи. Сама Оля Полякова не пострадала.

Оля Полякова с дочерью попала в ДТП

Тарас Цымбалюк

Весной этого года актер Тарас Цымбалюк попал в ДТП в Киеве. Случилось это ночью, когда артист возвращался домой от родителей. Автомобиль знаменитости врезался в припаркованные машины. Однако виновником ДТП был не Тарас Цымбалюк, поскольку он являлся пассажиром. За рулем находился приятель артиста, который и не справился с управлением.

Тарас Цымбалюк попал в ДТП

Даша Квиткова

Блогерша Даша Квиткова попала в громкое ДТП в Киеве летом 2023 года. Звезда Сети ехала в роддом, чтобы поздравить подругу с пополнением в семье. Однако по дороге на перекрестке Даша попала в ДТП с участием еще трех автомобилей. Виновницей аварии признали именно блогершу.

Даша Квиткова попала в ДТП / © tsn.ua

Остап Ступка

Актер Остап Ступка спровоцировал ДТП весной 2023 года. Артист на своем внедорожнике врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина. Водитель другого авто получил серьезные травмы и долго лечился. Виновником ДТП был именно Остап Ступка, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Наконец, актера приговорили к трем годам ограничения свободы в исправительном центре и лишили водительских прав на восемь лет.

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Остап Ступка попал в ДТП

Наталья Могилевская

Певица попала в ДТП в феврале этого года. Тогда на дорогах была сильная гололедица, и управлять транспортным средством было тяжело. Наконец, Наталья Могилевская не избежала столкновения с другим авто. К счастью, исполнительница не пострадала, а вот ее машина получила повреждения.

Группа «Антитела»

В конце декабря 2023 фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя рассказал, как коллектив попал в ужасное ДТП. Произошло это во время волонтерской поездки музыкантов. Хотя артисты и не вникали в подробности, однако авария была серьезной, поскольку на опубликованных фото авто было перевернуто, а голова Тараса Тополи окровавленной.

Тарас Тополя после ДТП / © instagram.com/antytila_official

SKYLERR

Певица попала в жуткую аварию осенью 2024 года. Исполнительница направлялась на железнодорожный вокзал, но по дороге попала в ДТП. SKYLERR заверила, что это произошло не по ее вине. Машина певицы серьезно пострадала, к счастью, сама она не получила травм.

SKYLERR попала в ДТП / © instagram.com/skylerr_official

Анатолий Анатолич

Летом этого года шоумен попал в ДТП. Произошло это в Киеве. Ведущий столкнулся с другим авто, которое, по неизвестным ему причинам, стояло на дороге остановленным. К счастью, никто не пострадал. Однако авто шоумена нуждается в ремонте.

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Авто Анатолия Анатолича после ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua готовила подборку о звездах Голливуда, которые умерли молодыми. Предлагаем вспомнить знаменитостей, чьи жизни оборвались слишком рано.

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