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Полякова слетела в кювет, а авто Цымбалюка врезалось в другие: кто из украинских звезд попадал в ДТП
На днях певица Оля Полякова попала в ДТП. Предлагаем вспомнить, кто еще из украинских знаменитостей сталкивался с дорожно-транспортными происшествиями.
ДТП, к сожалению, не редкость на дорогах. В аварии периодически попадут и украинские знаменитости.
К примеру, на днях певица Оля Полякова вместе со своей дочерью пережила ДТП. В авто исполнительницы врезалось другое, из-за чего она слетела в кювет. Но Оля Полякова не единственная, кто сталкивался с таким.
Редакция сайта ТСН.ua предлагаем вспомнить, кто из украинских звезд попадал в последнее время в ДТП. Некоторые из них были виновниками аварий и понесли наказание, а некоторые были потерпевшими.
Оля Полякова
Вечером 19 августа стало известно, что певица Оля Полякова попала в ДТП. В момент аварии вместе с исполнительницей находилась ее старшая дочь — 21-летняя Маша. В авто, в котором ехала артистка, врезалось другое. В результате машина певицы слетела в кювет. К сожалению, Маша сломала нос и травмировала зуб, что ее забрали каретой скорой помощи. Сама Оля Полякова не пострадала.
Тарас Цымбалюк
Весной этого года актер Тарас Цымбалюк попал в ДТП в Киеве. Случилось это ночью, когда артист возвращался домой от родителей. Автомобиль знаменитости врезался в припаркованные машины. Однако виновником ДТП был не Тарас Цымбалюк, поскольку он являлся пассажиром. За рулем находился приятель артиста, который и не справился с управлением.
Даша Квиткова
Блогерша Даша Квиткова попала в громкое ДТП в Киеве летом 2023 года. Звезда Сети ехала в роддом, чтобы поздравить подругу с пополнением в семье. Однако по дороге на перекрестке Даша попала в ДТП с участием еще трех автомобилей. Виновницей аварии признали именно блогершу.
Остап Ступка
Актер Остап Ступка спровоцировал ДТП весной 2023 года. Артист на своем внедорожнике врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина. Водитель другого авто получил серьезные травмы и долго лечился. Виновником ДТП был именно Остап Ступка, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Наконец, актера приговорили к трем годам ограничения свободы в исправительном центре и лишили водительских прав на восемь лет.
Наталья Могилевская
Певица попала в ДТП в феврале этого года. Тогда на дорогах была сильная гололедица, и управлять транспортным средством было тяжело. Наконец, Наталья Могилевская не избежала столкновения с другим авто. К счастью, исполнительница не пострадала, а вот ее машина получила повреждения.
Группа «Антитела»
В конце декабря 2023 фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя рассказал, как коллектив попал в ужасное ДТП. Произошло это во время волонтерской поездки музыкантов. Хотя артисты и не вникали в подробности, однако авария была серьезной, поскольку на опубликованных фото авто было перевернуто, а голова Тараса Тополи окровавленной.
SKYLERR
Певица попала в жуткую аварию осенью 2024 года. Исполнительница направлялась на железнодорожный вокзал, но по дороге попала в ДТП. SKYLERR заверила, что это произошло не по ее вине. Машина певицы серьезно пострадала, к счастью, сама она не получила травм.
Анатолий Анатолич
Летом этого года шоумен попал в ДТП. Произошло это в Киеве. Ведущий столкнулся с другим авто, которое, по неизвестным ему причинам, стояло на дороге остановленным. К счастью, никто не пострадал. Однако авто шоумена нуждается в ремонте.
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