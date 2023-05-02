Полякова трогательно поздравила морпеха Дианова с днем рождения: "Какое счастье, что мы встретились"

Певица Оля Полякова во время войны подружилась с защитником "Азовстали", морским пехотинцем Михаилом Диановым.

Сегодня, 2 мая, освобожденный из плена военный отмечает свой день рождения. Полякова также присоединилась к поздравлениям и написала трогательное обращение к Дианову в Instagram и поделилась совместными фото с защитником.

Оля Полякова и Михаил Дианов

Певица призналась, что была очень счастлива найти такого друга, как Михаил, и благодарна ему за неоценимый вклад в нашу победу.

"Мишечка! Дорогой! С днем рождения! Какое счастье, что мы встретились, наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать тех, кто нуждается в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а еще сколько сделаем! Спасибо! Богу, ты жив и свободен, будь здоров и счастлив! Люблю", — написала Полякова.

Оля Полякова и Михаил Дианов / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Дианов ответил на поздравление певицы в комментариях и поблагодарил ее за такие теплые слова.

"Спасибо, моя невероятная красавица!", — написал защитник.

Оля Полякова и Михаил Дианов

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