Полякова устроила странную вечеринку на юбилей дочери: "Она пригласила своих друзей-бомжей"

Младшей дочери артистки исполнилось 10 лет.

Украинская певица Оля Полякова недавно отпраздновала день рождения младшей дочери Алисы.

Девочке исполнилось 10 лет. "Світському життю " звезда рассказала, как они отпраздновали юбилей дочери.

К слову, Алисе организовали "бомж-пати". Она пригласила своих лучших друзей-бомжей. Оля сделала импровизированную свалку, где были старые телевизоры с мусорки.

Младшая дочь Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

"Классная была бомж-пати. Были ее лучшие друзья-бомжи. Был бомж Аркадий, Василий, Олег. Мы сделали им мини-свалку, где были старые телевизоры со свалки. Они потом их побили бейсбольными битами. Они съели крутой торт", — вспомнила Оля.

К слову, Полякова волновалась, что у ее дочери такие странные предпочтения. Она ее отвела к психологу, чтобы та пообщалась с ней. В общем, Оля говорит, что с Алисой все хорошо.

Младшая дочь Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

"Это такая тема. Она хочет, чтобы на нее не давило общество с девчачьими ярлыками, чтобы от нее не требовали ходить в платьях, чтобы не заставляли ее быть вежливой и хорошо учиться. Хотя учится она довольно неплохо", — поделилась звезда.

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