Полякова в день 46-летия Ефросининой показала их невиданные фото из-за кулис и сделала признание

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова поздравила подружку Машу Ефросинину с днем рождения.

Сегодня, в День Киева, 25 мая, ведущая встречает свое 46-летие. Поэтому Оля собрала их самые теплые и забавные совместные фото из-за кулис и поделилась ими в фотоблоге. В посте артистка чувственно обратилась к имениннице как к сестре и описала ее лучшие черты характера.

"Дорогая моя Маруся, называю так свою дочь, а тебя, потому что ты стала мне как родная сестра, которой у меня никогда не было, но если бы была, то хотела чтобы она была именно такая - красивая, умная, целеустремленная, а еще нежная, ранимая, заботливая и стройная", - написала Полякова.

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Оля Полякова и Маша Ефросинина / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова выразила восторг от того, чем они вместе занимаются и как объединяют вокруг себя женщин. Она отметила, что гордится и желает всего наилучшего Ефросининой.

"Наш проект, как наша семья, объединил нас, чтобы подарить другим женщинам подруг и сестер в Украине и по всему миру. И это доказывает каждый наш с тобой концерт и каждая новая серия наших "Дорослих дівчат". Очень горжусь тобой и хочу пожелать: будь здорова и счастлива - ты так этого заслуживаешь, моя родная девочка", - поздравила звезда свою подругу.

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Оля Полякова и другие звезды поздравили Киев с его днем и поделились особыми воспоминаниями о столице Украины.