Дидзьо и Оля Полякова на премьере "Звезды по обмену"

Полякова в игривом платье и Дидзьо в клетчатом костюме представили комедию "Звезды по обмену"

Полякова в игривом платье и Дидзьо в клетчатом костюме представили комедию "Звезды по обмену"

На широкие экраны фильм выходит 1 января.

28 декабря в кинотеатре "Оскар" состоялась грандиозная премьера рождественской семейной комедии "Звезды по обмену".

Фильм представили продюсеры Егор Олесов и Михаил Ясинский, а звездные исполнители главных ролей – Оля Полякова и Михаил Хома – поделились подробностями из-за кулис и вживую спели для гостей мероприятия официальный саундтрек фильма "Щасливі люди".

Дидзьо и Оля Полякова на премьере "Звезды по обмену"

В первый раз звездную комедию увидели представители СМИ, звездные гости и партнеры фильма.

Премьеру посетили известные украинские исполнители

NiNO, Алина Гросу, MELOVIN, Art Demur, TVORCHI, актеры Наталья Сумская, Владимир Горянский, Дмитрий Вивчарюк, Наталья Бабенко, Алексей Тритенко, Максим Девизоров, Алина Чебан, Сергей Лыба, блоггеры и телеведущие Владимир Остапчук с супругой, Геннадий Ветер, Макс Ежов, Олег Машуковский, Мила Кузнецова. Гостями мероприятия стали также кинопродюсер и директор компании DZIDZIOFILM Диана Юраш, Уполномоченный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, продюсер DZIDZIO и DZIDZIOFILM Анатолий Безух с женой Надеждой.

Дидзьо и Оля Полякова на премьере "Звезды по обмену"

Гостями мероприятия стали также кинопродюсер и директор компании DZIDZIOFILM Диана Юраш, Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, продюсер DZIDZIO и DZIDZIOFILM Анатолий Безух с женой Надеждой.

"Хорошая семейная комедия о семейных ценностях, о ревности, о большом желании быть первым, лучшим и о моментах, которые мы теряем в погоне за успехом, забывая о простой жизни, которая может сделать всех нас счастливыми", – рассказала о фильме Оля Полякова, продюсер, исполнительница главной роли в фильме "Звезды по обмену", а теперь и тренер шоу "Голос країни-12".

Дидзьо и Оля Полякова на премьере "Звезды по обмену"

"Наконец-то состоялся допремьерный показ семейной комедии "Звезды по обмену", которой мы ждали два года! Это искреннее, настоящее, а главное – украинское кино, которое должно напомнить всем людям о важных ценностях, о том, что мы должны быть счастливыми людьми, что стоит замечать радость в простоте! Оглянитесь вокруг и помните, что рядом с вами есть родные и близкие люди! Приглашаем всех в кинотеатры с 1 января на просмотр "Звезды по обмену", - пригласил Михаил Хома (DZIDZIO), исполнитель главной роли в фильме "Звезды по обмену".

Дидзьо и Оля Полякова на премьере "Звезды по обмену"

После официальной части все гости отправились в кинозал, где имели возможность насладиться просмотром фильма и зарядиться новогодним настроением. Под конец показа звездные актеры подпевали сингл "Щастливі люди" вместе со всем залом.

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