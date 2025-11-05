- Дата публикации
Полякова в одном нижнем белье очаровала эффектным фотосетом и похвасталась отдыхом на выступлении Леди Гаги
46-летняя певица рассказала о принятии себя и поделилась новыми эффектными фото.
Украинская певица Оля Полякова ошеломила поклонников новым фотосетом, в котором предстала в дерзком, но в то же время изящном образе.
Артистка позировала в черном кружевном нижнем белье и кожаной куртке, дополнив лук необычной шапкой из “стекла”. В разговоре с Insider она поделилась личными размышлениями о принятии своего возраста и изменений, которые приходят со временем.
“Я наконец поняла: сила женщины не в том, чтобы доказывать, что ты до сих пор молодая, а в том, чтобы оставаться живой: в желаниях, мечтах, намерениях, теле. Я не боюсь перемен. Мое тело — мой дом, и я хочу, чтобы он был наполнен любовью, а не страхом перед зеркалом или в глазах других людей”, — прокомментировала звезда.
Снимки собрали волну восторженных комментариев. Фанаты сразу же начали присылать комплименты и теплые слова кумиру:
Оля, вы такая красивая... Просто глаз не отвести.
Я ваша поклонница, и скажу честно — вы женщина-богиня!
Вы просто невероятно талантливый человек.
Кроме новых фотографий, Оля Полякова также похвасталась, что недавно побывала на концерте Леди Гаги, которой искренне восхищается. Певица поделилась кадрами с шоу и призналась, что выступление культовой артистки вдохновило ее.
Напомним, недавно муж Оли Поляковой — Вадим — впервые прокомментировал неожиданную свадьбу их 20-летней дочери Марии с иностранцем. Звездный папа признался, что не смог повлиять на решение дочери, а также поделился личными правилами в собственном браке с артисткой.