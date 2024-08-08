Полякова впервые высказалась о "ссоре" с Ефросининой и почему они не выпускают "Дорослих дівчат"

Украинская певица Оля Полякова впервые ответила, действительно ли поссорилась с ведущей Машей Ефросининой и действительно ли они закрыли шоу "Дорослі дівчата".

За последние годы знаменитости очень сильно сблизились. Они вместе начали выпускать на YouTube проект "Дорослі дівчата", который стал безумно популярным. Однако уже долгое время нет премьеры новых выпусков шоу. В Сети говорили, что проект закрыли. Однако в программе "Ранок у великому місті" Полякова убеждает, что сейчас они с Ефросининой хотят немного переформатировать "Дорослих дівчат". Знаменитости решили это сделать из-за того, что появилось немало похожих шоу, а им хочется быть уникальными.

Маша Ефросинина и Оля Полякова

"Дорослі дівчата" немного на паузе. Мы собираемся их немного переделать в каком-нибудь новом формате. Вы же видите, что все, как обезьяны, начали повторять эти "Дорослі дівчата": и вдвоем ведут, и втроем, и что-то там кудахчут. Пока никто "Дорослих дівчат" не переплюнул, потому что нужно быть взрослыми и смешными. Я не хочу говорить, что кто-то что-то делает не так. В украинском YouTube должно быть много украиноязычного контента, но наша с Машей история должна быть революционной", — прокомментировала артистка.

Кстати, в Сети сплетничали, что "Дорослих дівчат" больше не будет, а причиной тому стала ссора Поляковой с Ефросининой. Певица впервые прокомментировала эти слухи и заверила, что это всего-навсего выдумки. Мол, им не из-за чего бить горшки. Полякова заверила, что отлично общается с ведущей.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: Instagram Маши Ефросининой

"Я даже не знаю, кто это придумал. На какой теме мы могли побить горшки? Что нам делить с Машей? Мы с Машей хорошо общаемся. Она у меня бывает дома", — заверила исполнительница.

Напомним, недавно Оля Полякова прокомментировала, почему во время войны вернула 12-летнюю дочь домой. Артистка призналась, что повлияло на ее окончательное решение.

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