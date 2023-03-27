Полякова вспомнила начало отношений тогда еще с женатым мужем: "Закрутилось, что я забеременела"

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как начался ее роман с будущим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским.

В шоу "Дорослі дівчата" исполнительница поделилась, что познакомились они на дне рождения Вадима. Бизнесмену тогда исполнилось 40 лет, а она выступала на праздновании. Вадим взял номер телефона, так и завязалось их общение.

Сначала они просто дружили, ведь Буряковский был женат. Да и у самой Оли были отношения. Хотя Вадим советовал певице порвать с бойфрендом и даже познакомил ее со своим другом.

Оля Полякова с мужем

"Вадик был женат. У нас не было близких отношений, у нас были дружеские отношения. Он не хотел меня обижать, он не хотел меня брать в статус какой-нибудь любовницы. Он меня уважал, и он меня познакомил со своим другом", — вспомнила. Оля.

Правда, отношения с другом Вадима у Поляковой не завязались, ведь она так и не смогла порвать с бойфрендом. Буряковский все это время поддерживал Олю. Когда певица поняла, что действительно уходит от бойфренда, ведь не хотела этих отношений, даже попросила Вадима порвать с ним вместо нее.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"А Вадик – он лучший друг. Я с ним обо всем советовалась. Вадик меня очень поддерживал, и он меня морально из этой ситуации вытащил. И как-то на этом моменте мы уже так с ним очень слились. Он был очень мне уже близок. Вадик поехал к этому моему парню. Я не знаю, четыре часа его не было, и когда Вадик вернулся, он уже был один", — поделилась исполнительница.

Дальше Вадим и Оля просто дружили, однако впоследствии между ними начали завязываться романтические отношения. Буряковский ушел от жены и стал встречаться с Олей.

"Потом мы продолжили с Вадиком общение, и уже, конечно, после этого оно уже завертелось. После этих всех перепитий мы решили быть вместе. На что я ему сказала: "Ты женат". Но Вадик быстро решение принимает", — поделилась артистка .

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Впоследствии они стали жить вместе, а через некоторое время Оля забеременела. Вадим, в свою очередь, сделал предложение Поляковой, так они и поженились.

"Мы начали с Вадиком вместе жить. Закрутилось до такого, что я забеременела. У меня не было истории, что я хотела за него замуж. Мне просто было с ним классно, он для меня был "мистер решаю все проблемы". Он тогда для меня делал все. А потом он решил сделать мне ребенка, хотя говорит, что это было случайно", – вспомнила знаменитость.

Оля Полякова с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, Оля Полякова с 2004 года живет в браке с Вадимом Буряковским. Вместе они воспитывают двух дочерей – 18-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Сейчас девушки живут и учатся в Великобритании. Кстати, Маша там встречается с бойфрендом, которого зовут Артуром. Девушка раньше рассказывала, как знакомила парня с родителями.

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