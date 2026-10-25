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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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495
Время на прочтение
5 мин

Полякова выдала дочь замуж за иностранца, а у Педана "зять" из известного шоу: личная жизнь детей звезд

Дети известных украинцев строят собственную жизнь отдельно от знаменитых родителей, а некоторые успел создать семью или встретить человека, с которым планирует будущее.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Елена Кравец, Оля Полякова и Александр Педан с дочерьми

Елена Кравец, Оля Полякова и Александр Педан с дочерьми

Дети украинских звезд повзрослели и оказались в центре внимания из-за личной жизни: кто из них уже обрел любовь, женился или готовится к свадьбе.

Так, некоторые из них годами строят отношения с возлюбленными, тогда как другие только начинают совместную жизнь и не спешат раскрывать подробности своих романов. Редакция сайта ТСН.ua предлагает больше узнать о личной жизни детей украинских знаменитостей и их избранников.

Дочь Оли Поляковой вышла замуж за американца

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша Полякова уже официально замужем. Блогерша и музыкант обручилась с гражданином США Эденом Пассарелли в июле 2025 года. Пара познакомилась во время учебы Маши в престижном американском музыкальном колледже Беркли, а их отношения к браку продолжались около полугода.

Свадьбу возлюбленные сыграли в США в достаточно камерном формате. Летом этого года Маша отметила первую годовщину брака и уже неоднократно привозила мужа в Украину. Супруги сейчас живут в США, где Маша продолжает обучение.

Маша Полякова и Эден Пассарелли

Маша Полякова и Эден Пассарелли

Дочь Александра Педана закрутила роман с финалистом «МастерШеф. Дети»

Дочь телеведущего Валерия Педан долго не показывала публике своего возлюбленного. Однако оказалось, что избранником 21-летней Валерии оказался Даня Кива — финалист кулинарного шоу «МастерШеф. Дети».

Как стало известно, пара вместе уже около пяти лет и сейчас живет во Львове. Сам Александр Педан недавно признался, что в шутку называет парня дочери «зятьком».

Лера Педан с бойфрендом Даней Кивой

Лера Педан с бойфрендом Даней Кивой

Дочь Тони Матвиенко и помолвка за границей с украинцем

Старшая дочь певицы Ульяна Матвиенко также готовится к новому этапу в личной жизни. 27-летняя девушка уже несколько лет находится в отношениях с возлюбленным, а в сентябре этого года стало известно об их помолвке.

Избранник сделал предложение Ульяне за границей, где пара ныне живет вместе. Дочь Тони Матвиенко переехала в Берлин во время войны и начала там новую жизнь. Певица призналась, что очень рада за дочь, ведь после признания Ульяна стала «спокойнее» и «счастливее». Имя жениха публично не раскрывает, однако известно, что он родом из Украины.

Тоня Матвиенко с дочерью / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочерью / © instagram.com/tonya_matvienko

Дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка встречается с таинственным возлюбленным

Младшая дочь актеров Анна Борисюк также недавно рассекретила, что больше не одинока. 24-летняя девушка рассказала, что стала встречаться с возлюбленным в конце прошлого года.

Отношения пары развиваются довольно быстро: Анна уже уехала от родителей и живет вместе с бойфрендом. В то же время, его имени она не называет и не показывает публике. Известно лишь, что избранник Анны не связан с актерской профессией, а сами возлюбленные сходятся в «ценностях и темпе» жизни.

Ольга Смуская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Ольга Смуская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Дочь Елены Кравец в отношениях с танцовщиком

Блогерша Мария Кравец до недавнего времени тоже не скрывала, что ее сердце занято. 22-летняя девушка находится в отношениях с танцовщиком Ростиславом Сидоренко, с которым ее объединяет не только романтика, но и общее увлечение хип-хопом.

В начале этого года Мария публично поздравила возлюбленного с днем рождения и показала их общую фотографию. Пара вместе уже более двух лет, однако не слишком часто появляется на публике. Значительно больше времени возлюбленные проводят в танцевальных студиях.

Мария Кравец и Ростислав Сидоренко

Мария Кравец и Ростислав Сидоренко

Сын Игоря Пелыха женился во время службы

Сын погибшего журналиста и телеведущего Иван Пелых в 2025 году женился. Избранницей 23-летнего мужчины стала девушка по имени Ксения. Судя по ее соцсетям, она активно волонтерит, проявляет гражданскую позицию и занимается танцами.

Перед свадьбой Иван сделал предложение возлюбленной на живописном побережье Атлантического океана. Уже в апреле пара сыграла свадьбу в Киеве в кругу самых близких. Иван служит в ВСУ, однако иногда во время отпусков путешествует с возлюбленной.

Иван Пелых и Ксения / © instagram.com/ivanpelykh

Иван Пелых и Ксения / © instagram.com/ivanpelykh

Дочь «мамы» Верки Сердючки Инны Билоконь — тайная свадьба и первенец

Дочь актрисы Яна Макогон также создала собственную семью. Девушка долго скрывала своего избранника, однако в 2024 году впервые показала их свадебное фото.

Известно, что Яна вышла замуж в ноябре 2023 года. Также супруги стали родителями: в апреле 2024-го у них родилась дочь. Самого мужа Яна сейчас практически не показывает в фотоблоге и в большинстве своем делится контентом только с дочерью.

Дочь Инны Билоконь и ее муж / © instagram.com/makohonyana_

Дочь Инны Билоконь и ее муж / © instagram.com/makohonyana_

Дочь Кузьмы Скрябина в браке с однокурсником

Дочь легендарного музыканта Барбара Кузьменко в 2019 году вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура.

Супруги вместе развивают собственное дело — в Киеве они открыли кафе, посвященное Кузьме Скрябину, а также клинику эстетической косметологии и дерматологии. Детей у пары пока нет. Барбара рассказывала, что из-за полномасштабной войны они сознательно откладывают рождение ребенка.

Барбара Кузьменко с мужем / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко с мужем / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Дочь Елены Мозговой помолвлена с возлюбленной

Старшая дочь продюсера Зоя Мозгова открыто говорит о своих отношениях с женщиной. Еще в 2024 году она совершила каминг-аут и представила свою избранницу Юлию.

Невесты вместе уже три года. Пара обручилась весной 2025 года во время отдыха за границей. Известно, что Юлия имеет собственное дело и воспитывает двух дочерей-близнецов от предыдущих отношений.

Зоя Мозговая с невестой Юлией / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с невестой Юлией / © instagram.com/matatatahakuna

Сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева более 12 лет вместе со звездной коллегой

Сын актеров Вячеслав Хостикоев обрел любовь в творческой среде. Актер уже более 12 лет находится в отношениях с Анастасией Рулой — актрисой, известной по сериалу «Первые ласточки».

Пара вместе с юного возраста и за это время успела пройти немало испытаний. В этом году Вячеслав рассказывал, что свадьбы они не играли, потому что не видят в этом нужды. Актер называет Анастасию своей семьей и уверяет, что их любовь «гораздо весомее любых формальных процедур».

Вячеслав Хостикоев с Анастасией Рулой / © instagram.com/khostikoievjr

Вячеслав Хостикоев с Анастасией Рулой / © instagram.com/khostikoievjr

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