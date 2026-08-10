Полякова взорвалась из-за хейта ее обращения к Галкину с Пугачевой и разнесла украинцев: "Это глупость"

Оля Полякова и Алла Пугачева с Максимом Галкиным

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Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое выступление на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где она со сцены поблагодарила российских супругов Аллу Пугачеву и Максима Галкина за «поддержку Украины».

После этого артистка оказалась в центре бурного обсуждения в Сети. Часть украинцев поддержала ее слова, в то время как другие упрекнули Полякову в публичном общении с россиянами во время полномасштабной войны.

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В интервью Рамине Эсхакзай, отрывком которого блогерша поделилась в своем Instagram, Оля объяснила, почему продолжает положительно относиться к Пугачевой и Галкину. По словам артистки, для нее определяющим является не происхождение человека, а его конкретные поступки.

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«Я не делю людей на хорошие или плохие национальности. Я это делаю по их поступкам. Алла Пугачева и Галкин в России имели все. Но в один день они собрались и покинули свой дом и все, что имели, чтобы не быть с тем режимом. Они поддерживают Украину как могут. И своим хейтом мы поддержки в мире больше не заработаем. Они отказались от всего, чтобы спокойно спать и иметь чистую совесть», — подчеркнула Полякова.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Певица не остановилась и начала гневно проводить параллель между отношением к поддерживающим Украину россиянам и украинцам, которые, несмотря на патриотическую риторику, могут быть причастны к коррупции во время войны. По ее мнению, поддержка Украины может проявляться по-разному.

«Человек, который отказался от всего на России и помогает Украине, но россиянин по национальности, хуже, чем коррупционер, накравший кучу миллионов и который надел вышиванку? Это глупость. У нас много людей, которые помогают с первого дня, несмотря на тот хейт, а есть много украинцев, которые накрали и убежали», — гневно добавила артистка.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о бизнесах Оли Поляковой и других украинских звезд во время войны — что им приносит дополнительный доход.

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