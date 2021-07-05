Полякова жестко ответила Меладзе, который назвал ее фриком

Артистка записала видеообращение.

После интервью российского певца Валерия Меладзе, в котором артист назвал Олю Полякову фриком и прокомментировал обвинения его брата Кости в домогательствах, ответ от украинской певицы не заставила долго ждать.

Так, знаменитость записала жесткое видеообращение, где прокомментировала слова исполнителя. Оля поделилась, что ей показали фрагмент разговора с Ксенией Собчак и отметила, что Меладзе, вместо того, чтобы ответить на вопрос, решил унизить ее.

Со своей стороны, Полякова решила задать певцу несколько острых вопросов, в частности, о Крыме.

"Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины? Думаю, сильно, если так на нее надавили со всех сторон, что бедняжка отказалась от своих слов, еще и виноватой осталась, хотя там все было понятно однозначно.Когда мы услышим от благородного грузина, мужчины, приехавшего в Украину выступать перед украинцами, которого шокирует вид женщины в купальнике, хоть что ни будь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе? Вас это никак не шокировало? Вы как-то давно очень размыто сказали, что кто-то разжег этот конфликт, а можно узнать кто? Вы уже определились за 8 лет? Возможно какой ни будь фрик может себе позволить сказать, что искусство вне политики, но серьезный, благородный мужчина, который пафосно дает интервью для топовой журналистки, что он скажет? Когда вы объясните своим поклонникам, как так получается, что вы и ваш брат спокойно работаете в Украине, а вот Ани Лорак, почему то, не имеет такой возможности? Как вам это удается? Сидеть в жюри украинского отбора на "Евровидение" и одновременно в российском "Голосе".Давать концерты и тут, и там, но прилетает, почему-то не вам, а другим украинским артисткам, работающим в России. Это как же вам так удается?"- заявила Оля.

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Звезда добавила, что на эти вопросы Валерий Меладзе сможет ответить просто со сцены Atlas Weekend в Киеве, где он будет выступать 8 июля.

"Я не буду спрашивать вас, чей Крым. У вас обязательно об этом спросят в ближайшее время. Назвали меня фриком, а не исполнителем. Я вас спрашиваю: как же мне назвать вас, того, кто под видом сильного, мужественного, серьезного мужчину, который, как я понимаю, гражданин России, все эти годы не может найти в себе ни сил, ни мужества, ни благородства сказать, что он думает обо всем, что происходит в стране, в которой он жил и учился много лет и в которой он хочет давать концерты и зарабатывать денежки. Который не может признать, что харассмент был, а предпочитает защищать своего брата и себя, наверное, оскорблять других женщин, давая им какие-то названия. Как вас назвать – малодушным, лицемером, или как? Вот вы меня сравнили со своим коллегой Сергеем Зверевым. Ок, я сравниваю вас с более классическим, как вы, почти академическим персонажем, с Фигаро, который и здесь, и там, и вашим, и нашим, который только с виду такой большой, а на самом деле — не очень", — добавила артистка.

Исполнительница также отметила, что ее не интересует мнение Валерия. Впрочем, его слова "разожгли в ней желание сказать больше", с подробностями о брате Константине. Артистка заверила, что скоро все расскажет.

В комментариях ошеломленные фолловеры поддержали кумира.

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Напомним, не так давно композитор и продюсер Константин Меладзе попал в секс-скандал. После того, как Ани Лорак намекнула на непристойные предложения с его стороны, тему подхватила и Оля Полякова. Певица сообщила, что верит Ани, ведь и сама получала такое предложение от Меладзе. Впоследствии, экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник также вспомнила инцидент с Константином.

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