Полякова жестко прошлась по Ани Лорак после ее позорного интервью: "Человек без совести и мозгов"

Украинская певица Оля Полякова резко прошлась по артистке-предательнице Ани Лорак, которая накануне дала бессмысленное интервью российской пропагандистке.

По словам Поляковой, о предательнице стоит вообще забыть и не вспоминать, ведь у нее нет совести. Кроме того, Олю возмущает, что Лорак не может назвать "войну войной" и говорит, что ничего не понимает, ведь она "маленькая девочка".

Ани Лорак

"Ее нужно вычеркнуть из нашей памяти. Ани Лорак – это человек без совести и без мозгов. То, что он не может назвать войну войной... Вообще, эти интервью, в которых она не может сказать ни одной конкретики: случилось то, что случилось, я была маленькая... 40-летняя баба говорит, что она была маленькая... Какие-то совершенно глуповатые, незрелые оправдания", — заявила певица в эфире "Сніданку з 1+1".

Полякова подчеркнула, что Ани Лорак прекрасно понимала, что происходит, но не захотела терять заработок и остались в стране-агрессоре россии.

Оля Полякова

"Все вы понимаете, все вы знали! Вы просто очень хотели денег! И никакого оправдания больше нет. Если бы она сказала: "Да, я хотела денег, я хотела зарабатывать, это моя ошибка!" – это было бы хотя бы честно. А она начинает: "Я не понимала, я глупенькая, я маленькая, я тупенькая", — добавила Полякова.

Напомним, ранее актриса отечественного дубляжа Екатерина Сергеева сделала свою версию бессмысленного интервью Ани Лорак. Она мастерски воспроизвела мимику предательницы и очень сильно развеселила забавным видео.

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