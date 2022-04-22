Полякова, живущая на вилле российской блогерши, ответила Собчак, вернется ли в Украину

Украинская певица Оля Полякова дала интервью российской ведущей Ксении Собчак, не говорящей правду о войне России в Украине.

Журналистка приехала во Францию, чтобы записать интервью с блогером Никой Белоцерковской. Российский автор кулинарных книг, с которой дружит Полякова, в начале полномасштабной войны осудила действия президента РФ Владимира Путина.

Ника приютила в своей вилле Полякову с дочерями и еще двух женщин-беженцев.

"Честно говоря, мне кажется, что сейчас беженцы – это признак любого приличного дома", – отметила она.

Неожиданно во время интервью появилась и сама звезда украинского шоу-биза. Оля рассказала Собчак правду о том, что происходит в Украине.

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Интересно, что в видео слова "война" и "вторжение" вырезали, сопровождая титрами: "Происходящее в Украине по законодательству РФ следует называть "спецоперацией".

Так, знаменитость сообщила, что долго не собиралась выезжать за границу. Впрочем, последней каплей в принятии решения стало то, что оккупанты расстреляли 16-летнюю подругу ее дочери Маши.

Как поделилась исполнительница, к западу Украины она ехала почти 40 часов на авто.

"Когда ты сидишь в подвале, ты все же чувствуешь себя в безопасности. Хотя, как показывает Ирпень и Буча, и в подвале было опасно. Очень страшно было уехать просто потому, что когда ты в машине, ты вообще незащищен. Непонятно, что может случиться с тобой. Житомирскую трассу уже бомбили, там были жертвы и мы об этом уже знали. Эту дорогу мы несколько дней планировали. 39 часов мы ехали, мы не останавливались нигде", – отметила она.

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Звезда добавила, что планирует возвратиться домой в Украине. Оля призналась, что, несмотря на то, что находится в безопасности и в живописном городе, не может наслаждаться красотой и спокойствием.

"Я хочу очень вернуться домой, это единственное, о чем я думаю. Когда мне говорят — там же там хорошо... Я не могу наслаждаться этим. Я не вижу этого всего "красиво". Это единственное, что меня держит — мы вернемся домой… Что нам жаловаться? Мы живы. Это очень важно", – отметила она.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, отреагировал ли на ее гневное обращение Киркоров. Также артистка призналась, почему мечтает попасть в российский "черный список".

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