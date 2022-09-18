Полякову освистали, а Скрипку назвали "фашистом": как россияне срывают концерты украинцев

Путинисты делают все возможное, чтобы концертов украинских артистов за границей не было.

С начала полномасштабной войны украинские знаменитости начали давать благотворительные концерты за границей.

В частности, артисты собирают деньги для ВСУ и украинцев, который пострадали от действий российских оккупантов.

Впрочем, ярым поклонникам политики кремлевского диктатора Путина не нравится то, что украинцы за рубежом дают концерты и рассказывают правду об ужасной войне в Украине. Поэтому россияне пытаются всеми возможными им методами сорвать концерты знаменитостей.

Редакция ТСН.ua собрала подборку украинских артистов, чьи благотворительные выступить за границей портили путинисты.

"Воплі Відоплясова"

В украинской группы "Воплі Відоплясова" запланирован тур по городам Германии. Впрочем, Олег Скрипка сообщил, что россияне срывают выступления. В частности, в Гамбурге коллективу не удалось выступить. А все это из-за действий россиян.

Как рассказал Скрипка, в немецкой прессе начала появляться информация, что якобы группа "Воплі Відоплясова" – фашисты, а солист коллектива – это глава фашистов в Украине. После таких сообщений владельцы концертных площадок отказываются сотрудничать с украинцами.

Более того, по словам Скрипки, россияне спонсируют местные фашистские организации, которые могут прийти, разрушить клуб, где будет проходить выступление, и всех избить. Между тем немецкие власти, единственное, что могут сделать, это настойчиво посоветовать не проводить концерт.

Оля Полякова

Россияне пытались сорвать концерт исполнительницы в Израиле. В частности, это случилось, когда тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова рассказывала трогательную историю о девочке из Мариуполя.

Россияне, которые были на концерте звезды, начали ее освистывать. Но Оля не растерялась и поставила на место путинистов.

"Это что? Кто-то не знает этой информации, я кому-то открываю глаза? Украинцы вы здесь, мы все знаем?" – ответила Оля россиянам.

Украинцы, которые тоже были на концерте, поддержали Полякову громкими аплодисментами.

Владимир Дантес

Не только концерт Оли Поляковой в Израиле пытались сорвать россияне. То же случилось и с певцом Владимиром Дантесом. Когда певец должен был вместе с другими украинскими артистами выступать в израильском городе Хайфа, россияне пытались сорвать концерт исполнителя.

В частности, путинисты писали властям письма с жалобами, что украинцы вроде бы разжигают русофобию. Но концерт все же прошел. На следующий день после выступления украинских артистов в городе прошли пророссийские митинги. Россияне заявляли, что их притесняют и ненавидят.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Сергей Жадан

А вот выступление поэта и музыканта сорвали не россияне, а итальянцы. К слову, вместе со своей группой "Жадан і собаки" Сергей Жадан должен был дать концерт в поддержку Украины в Милане. Однако выступление пришлось отменить из-за неожиданных условий организаторов.

Группе запретили собирать средства для ВСУ во время концерта. Организаторы объяснили это тем, что в их стране "нелегально проводить концерты и копить деньги для войны".

Жадан был возмущен поведением итальянцев, потому выразил свое мнение в социальных сетях. Писатель отметил, что большинство европейцев "дальше играют в пацифизм и двойные стандарты".

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