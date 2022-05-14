"Помогите "Азовстали": Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022" сказал то, чего от него ждала вся Украина

"Помогите "Азовстали": Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022" сказал то, чего от него ждала вся Украина

В финале "Евровидения-2022" произвела настоящий фурор украинская группа Kalush Orchestra.

Коллектив выступил на арене PalaOlimpico 12-м и ошеломил зрителей нашумевшим треком Stefania.

Свой номер конкурсанты не меняют, поэтому на сцене участники группы предстали в тех же нарядах, что и в первом полуфинале. В частности, фронтмен коллектива Олег Псюк предстал перед зрителями в фирменной розовой панаме и в блестящем жилете.

Во время выступления зрители в зале аплодировали стоя. Также собравшиеся громко подпевали нашим исполнителям.

После номера солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!".

К слову, таким призывом группа, вероятно, нарушила правила "Евровидения". Впрочем, это коллектив сделал для Украины. А из видео этот момент не вырезали.

Напомним, представители Франции увлекли магическим пением и огненным шоу. В этом году страну из "большой пятерки" представили Alvan&Ahez.

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