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Пономарев, Дзидзьо, Тополя и Горбунов представили мощный трек о непобедимости ВСУ

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Пономарев, Дзидзьо, Тополя и Горбунов представили мощный трек о непобедимости ВСУ

Александр Пономарев и Дидзе

Александр Пономарев, Дзидзьо, Тарас Тополя и Юрий Горбунов объединили свои усилия по созданию нового патриотического хита "На землі, в повітрі і на морі".

Александр Пономарев, ДзидзьоТарас Тополя и Юрий Горбунов выпустили общую патриотическую композицию под названием "На землі, в повітрі і на морі".

Также в записи трека приняли участие оркестр и хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски ВСУ под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

В мощной музыкальной композиции артисты вспомнили, с чего началась 24 февраля война в Украине. Вместе с треком Александр Пономарев представил клип к песне на своем YouTube-канале.

Звезды приурочили выход новой композиции ко Дню Независимости Украины.

"Большая благодарность нашим воинам ВСУ за преданность народу Украины!" – представил песню в своем Instagram Михаил Хома (DZIDZIO).

Кроме того, песня в очередной раз напомнила россиянам, что ждать пощады от нашей армии не стоит, ведь "Україна знищить ворогів".

Напомним, что музыкант Сергей Бабкин выпустил легендарный хит 5'Nizza "Я солдат" на украинском и английском языках.

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