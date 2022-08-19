Пономарев, Дзидзьо, Тополя и Горбунов представили мощный трек о непобедимости ВСУ

Александр Пономарев, Дзидзьо, Тарас Тополя и Юрий Горбунов объединили свои усилия по созданию нового патриотического хита "На землі, в повітрі і на морі".
Александр Пономарев, Дзидзьо, Тарас Тополя и Юрий Горбунов выпустили общую патриотическую композицию под названием "На землі, в повітрі і на морі".
Также в записи трека приняли участие оркестр и хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски ВСУ под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.
В мощной музыкальной композиции артисты вспомнили, с чего началась 24 февраля война в Украине. Вместе с треком Александр Пономарев представил клип к песне на своем YouTube-канале.
Звезды приурочили выход новой композиции ко Дню Независимости Украины.
"Большая благодарность нашим воинам ВСУ за преданность народу Украины!" – представил песню в своем Instagram Михаил Хома (DZIDZIO).
Кроме того, песня в очередной раз напомнила россиянам, что ждать пощады от нашей армии не стоит, ведь "Україна знищить ворогів".
Напомним, что музыкант Сергей Бабкин выпустил легендарный хит 5'Nizza "Я солдат" на украинском и английском языках.
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