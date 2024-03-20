Пономарев и Мозговая поздравили общую дочь-красавицу с 26-летием и показали ее редкие фото

Певец Александр Пономарев и его экс-жена, продюсер Елена Мозговая поздравили их общую дочь Евгению с днем рождения.

Сегодня, 20 марта, девушке исполняется 26 лет. По этому случаю звездные родители в своих соцсетях поделились фотографиями со своей именинницей. Мозговая в Facebook разместила архивный кадр, где держит еще маленькую Евгению на руках:

Елена Мозговая с дочерью / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Солнышко мое, мой прекрасный цветочек! Красотка и умница! С днем рождения! Люблю сильно при сильно! Будь счастлива каждую минуту своей жизни! Ты выросла красивой и снаружи и, что очень важно, внутренне! Спасибо тебе, что ты моя дочь", – написала Мозговая.

Кроме того, продюсер поделилась фотографией с уже взрослой Евгенией и показала, как выглядит девушка сейчас.

Дочь Елены Мозговой и Александра Пономарева / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Между тем, Александр Пономарев в Instagram поделился селфи, где позирует с Евгенией:

"Сегодня день рождения моей дочурки — Евгении! Многих и счастливых лет тебе! Люблю тебя", — подписал снимок звездный отец.

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Отметим, что Евгения общая дочь Александра Пономарева и Елены Мозговой, которая родилась в их браке. Также Пономарев удочерил дочь Мозговой от ее предыдущих отношений.

Также у Пономарева есть сын от бывшей супруги Виктории Мартынюк. Месяц назад певец поздравлял сына с 17-летием и показал, как парень подрос.

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