Пономарев о высоких отношениях с бывшей Мозговой: "Она то добавляет, то удаляет меня из друзей"

Пономарев о высоких отношениях с бывшей Мозговой: "Она то добавляет, то удаляет меня из друзей"

Эксы своеобразно продолжают общение после разрыва.

Украинский певец Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей гражданской женой Аленой Мозговой, с которой был вместе 10 лет.

В интервью DOROTYE, исполнитель вспомнил, как развивался их роман с Аленой. По словам Александра, он не был инициатором этого брака. А познакомились они во время фуршета после фестиваля Владимира Ивасюка, на котором артист получил гран-при.

"Она мне звонила постоянно. Я как-то не обращал на это внимание. Потом мне Николай Петрович (отец Елены Мозговой — прим. ред.) говорит:" Саша, я думаю, за что я постоянно платил за межгородские звонки, они же стоили по 110 рублей". А Алена мне звонила постоянно, что-то рассказывала. И как-то оно потом ... я не был инициатором, я не могу сказать, что я влюбился, или что-то подобное", — признался Пономарев.

Елена Мозговая и Александр Пономарев / Aram Bartholl - Blog

Певец также признался, что не воспринимал эти отношения очень серьезно, пока у них с Мозговой не родился дочь Евгения. Относительно того, поддерживают ли они с Аленой связь сейчас, Пономарев ответил:

"Периодически. От чего это зависит — загадка. Потому что периодически она добавляется ко мне в друзья, а потом удаляется. Ранее поздравляли по телефону друг друга с днем рождения. А после того, как она начала меня удалять, добавлять ... Сейчас вообще мало кто телефону поздравляет. В последнее время в Facebook. Я не знаю с чем связано, когда она меня удаляет. Всегда о ней говорю хорошо, плохого не говорю", — признался артист.

Елена Мозговая и Александр Пономарев / universemedia.com.ua

Как ранее рассказывал Пономарев, они с Мозговой разошлись после того, как продюсер призналась ему в измене.

"Она сама сказала. Я узнал от нее, свечку не держал. Не хочу опять на эту тему говорить, потому что она только добавилась ко мне в друзья, сейчас снова удалится. Алена мать моих детей, я в любом случае буду ее уважать, даже если она 100 раз будет удалять и добавлять", — отметил артист.

Напомним, что ранее Александр Пономарев негативно высказался о популяризации нетрадиционной ориентации. Артист отметил, что не имеет ничего против представителей ЛГБТ-сообщества.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку