Пономарев показал 18-летнего сына и публично обратился к нему

Артист поздравил родного человека с совершеннолетием.
Украинский певец Александр Пономарев рассказал об особом празднике в семье.
Сегодня, 15 февраля, его единственному сыну Саше от экс-супруги Виктории Мартынюк исполнилось 18 лет. В своем фотоблоге исполнитель опубликовал редкое фото с именинником. На архивном снимке улыбающиеся отец с сыном наслаждаются теплыми днями. Также артист обратился к Саше и адресовал совершеннолетнему парню искренние пожелания.
"Сегодня День рождения моего сына! Поздравляю тебя, сын! Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный! Люблю тебя", — растрогал певец.
В комментариях под публикацией звездного отца собралось немало поклонников и друзей, которые также поздравили юношу с совершеннолетием:
- "С Днем рождения!" – Оля Цыбульская
- Поздравляем! Счастливой судьбы сыну! Пусть все его мечты сбудутся!
- Красавчик какой, весь в отца. С именинником! Пусть его жизнь будет счастливой тропой!
Напомним, недавно певица Джамала восхитила поздравлениями мамы с днем рождения. Знаменитость показала их архивное общее фото и как выглядела в юности.
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