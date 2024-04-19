Пономарев признался, почему сомневался выпускать дуэт из Дзидзьо и Тополей и как его поблагодарил Залужный

Украинский певец Александр Пономарев выпустил чувственную дуэтную песню с артистами Тарасом Тополей и Дзидзьо, которая получила название "Темна нічка ".

Новую композицию исполнители посвятили украинским военным, чтобы поблагодарить их за защиту, и их возлюбленным, которые ждут мужчин с войны.

В комментарии сайту ТСН.ua Александр Пономарев рассказал, как родилась песня "Темна нічка", почему колебался ее выпускать, какой символизм произошел во время съемок клипа и как ему поблагодарил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр Пономарев / Фото: скриншот с видео

Певец рассказал, что довольно долго вынашивал идею создания новой песни, ведь задумывался над тем, что именно хочет сказать. В конце концов, во время благотворительной поездки артист прямо в авто написал композицию "Темна нічка". Новый трек певец посвятил в первую очередь украинским защитникам и защитницам.

"Это песня-посвящение нашим ребятам, которые защищают Украину, нашим защитникам и защитницам. Я не знал, что я хочу сказать. Я долго не знал, достаточно долго, почти полгода не знал, какую песню написать. Это песня в меня вышла случайно. Мы ехали по дороге к ребятам-военным, по дороге я написал ее. Я еще колебался делать ее или не делать, до тех пор, пока не начал писать новую песню, я понял, что мне не выходит из головы эта", - поделился Александр Пономарев.

Артист признался, что долго колебался, нужно ли сейчас выпускать дуэтную песню "Темна нічка". В частности, певец получал разные советы. Наконец, Александр Пономарев показал трек своим друзьям-военным. Они посоветовали исполнителю, что композицию нужно однозначно выпускать.

"Я колебался, думал. У меня советчиков очень много. Кто-то говорит, что, может, нужно что-то веселое, кто-то говорит другое. А я понимаю, что сейчас другое настроение. Тогда я уже показал военным, своим друзьям. Они у меня самая главная аудитория., которым я показываю. Они сказали, что обязательно делать. Когда они услышали эту песню, что им благодарят, им понравилось", — признался артист.

Александр Пономарев, Тарас Тополя и Дзидзьо с военными

Клип на новую песню Александр Пономарева вместе с Дзидзьо и Тарасом Тополей снял за два дня. В съемках видео приняли участие военные. Также там присутствовали документальные кадры, которые артистам эксклюзивно предоставили сами защитники. Кстати, на съемочной площадке произошел определенный символизм. В частности, во время съемок не было сигналов воздушной тревоги, как только режиссер сказал, что снято, включилась сирена.

"Клип мы снимали два дня. Там художественные кадры есть, есть эксклюзивные документальные кадры военных, которые нам предоставили сами военные. Мы два дня снимали на такой закрытой зоне. За это время ни разу не было воздушной тревоги, что очень странно. ТКак только сказал режиссер, что снято, в течение полминуты началась воздушная тревога", — вспомнил певец.

Александр Пономарев / Фото: скриншот с видео

Новую песню Александра Пономарева оценило немало военных. Артист говорит, что получил множество сообщений с благодарностью. Более того, даже Валерий Залужный поблагодарил Александра Пономарева за новый трек. Сам исполнитель отметил, что для него важно каждое сообщение от защитника.

"Я столько звонков от военных не получал за всю войну. И Залужный мне написал. Валерий Залужный написал: "Спасибо очень", а потом еще сообщение: "Очень-очень". От такого человека сообщение это услышать, то миссия этой песни выполнена. Вообще я сейчас не различаю военных. Для меня каждый военный – это герой. Каждый, кто мне позвонил, написал, прислал видео с этой песней, они для меня важны", - отметил артист.