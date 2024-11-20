Пономарев растрогал поздравлением Дзидзьо с 41-летием и рассекретил, как завязалась их дружба

Украинский певец Александр Пономарев публично поздравил шоумена Дзидзьо с днем рождения.

Михаилу Хоме исполняется 41 год. Артисту написали немало теплых слов. Отдельный пост своему коллеге и другу посвятил певец Александр Пономарев. В частности, исполнитель отметил, что очень радуется тому, что у него есть такой приятель. Пономарев говорит, что Дзидзьо – это тот человек, на которого невозможно обижаться, у которого прекрасное чувство юмора, который очень сильно справедлив. По словам артиста, они с Михаилом Хомой вместе прошли немало испытаний. Пономарев может сделать вывод, что Дзидьо преодолевает все препятствия достойно.

Дзидзьо и Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Мой друг, с днем рождения! Я мало встречал в жизни более добрых людей, чем ты, человека, на которого невозможно обижаться, человека, у которого есть безграничное чувство юмора, человека, который очень глубок и справедлив! Мы прошли и проходим большие испытания, и ты всегда остаешься человеком в любой ситуации! Это все о Михаиле Хоме, но я очень люблю, когда в тебе просыпается озорник Дзидзьо, и он всегда поднимает внутренний и нравственный дух, и ты не можешь с ним не смеяться! Моя семья и я тебя поздравляем, любим!" – отметил певец.

Александр Пономарев также отдельно обратился к маме Михаила Хомы – Галине. Он поздравил женщину с днем рождения сына и отметил, что ее заслуга в его становлении безгранична: "Теперь уже наша мама Галя, я вас поздравляю! Ваша заслуга безгранична".

Михаил Хома с мамой / Фото: instagram.com/dzidzio

Напомним, недавно юморист Юрий Ткач праздновал день рождения. Жена комика эмоционально поздравляла его с праздником.

Читайте также: