Пономарев с Дзидзьо, Поляковой, Никитюк и другими очаровал исполнением рождественской колядки

Композиция уже оказалась в трендах YouTube.

Украинский певец Александр Пономарев продолжает собирать вместе коллег, чтобы уже по традиции записать музыкальный шедевр.

В этот раз исполнитель представил коллаборацию к Рождеству, к участию в которой пригласил на этот раз не только мужскую команду. Так, новую украинскую колядку "Христос Народився" Пономарев исполнил вместе с Олей Поляковой, Дидзьо, Лесей Никитюк, ALEKSEEV и PIVOVAROV.

"Поздравляю всех христиан западного обряда с Рождеством Христовым", — так прокомментировал премьеру атмосферного видео на колядку Пономарев.

Кроме вышеупомянутых артистов в съемках видео приняли 70 человек, в том числе оркестр, детский хор и дирижер.

Неизменным режиссером всех последних видеоработ коллабораций Александра является Владимир Шурубура. Не стала исключением и "Христос Народився". Александр Пономарев стал автором музыки и слов.

Отметим, что, как и все коллаборации певца, эта также нашла отклик в сердцах слушателей. За сутки видео просмотрело более 230 тысяч пользователей, видео оказалось в трендах YouTube.

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