Тарас Цимбалюк

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Украинский актёр Тарас Цимбалюк на два месяца отказался от алкоголя и рассказал, как 25 дней без спиртного повлияли на его режим, тренировки и самочувствие.

36-летний артист уже не впервые устраивает себе перерыв от алкоголя. На этот раз он поставил конкретную цель — два месяца. На момент своего рассказа Цимбалюк уже продержался 25 дней. За это время он изменил свой повседневный ритм. А ещё стал активнее заниматься спортом. Впрочем, самым большим испытанием актёр назвал не отказ от алкоголя, а способность придерживаться собственного решения.

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«Я иногда делаю перерывы в употреблении алкоголя. Сейчас цель — два месяца. Сегодня 25-й день… Одно из моих любимых преимуществ таких перерывов — режим, который сам по себе органично встраивается в мою жизнь: ранние подъёмы, более качественный сон… Если всё это подкрепить минимальной диетой — вообще просто супер», — рассказал Тарас.

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Тарас Цимбалюк

По словам актёра, новый режим отразился и на его физической активности. Несмотря на насыщенный рабочий график и постоянные переезды, он находил возможность тренироваться. Причем время для занятий не имело принципиального значения — Цимбалюк занимался и рано утром, и вечером. За месяц ему удалось провести 20 тренировок. Также артист отметил, что похудел на несколько килограммов и начал чувствовать себя лучше.

«В этом месяце я провел 20 тренировок! Несмотря на плотный график и постоянные переезды, я всегда находил места для занятий спортом! И неважно — утром в семь или вечером… Главное — заниматься! Конечно, я сбросил несколько килограммов и мое самочувствие улучшилось…», — поделился актёр.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

В то же время Цимбалюк признался, что для него этот перерыв стал не просто отказом от алкоголя, а своеобразной проверкой силы воли. Он подчеркнул важность выполнения обещаний, которые человек дает сам себе.

«Пообещал не пить, так и не пей! Поставил цель и срок — иди к этой цели в течение этого срока… — главное, действовать! Самоконтроль — один из самых ценных навыков! И ещё, на этот раз, хочу поблагодарить своего друга, который помог мне придать моему нынешнему образу жизни статус аскезы, что стало для меня совершенно новым опытом, который уже понемногу приносит плоды», — отметил Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Елена Светличская впервые подтвердила роман с Цимбалюком и появилась с ним на отдыхе.

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