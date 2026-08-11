"Попросить прощения у народа?": Полякова вызверилась из-за скандала с "хорошим россиянином" в Юрмале

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

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Украинская певица Оля Полякова отреагировала на волну критики из-за появления в развлекательном видео с российским музыкантом Сергеем Григорьевым-Апплоновым.

Артистка объяснила, почему согласилась на общий контент и почему не считает, что должна извиняться перед украинцами.

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Скандальный эпизод произошел во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Полякова вместе с российским музыкантом записала короткое видео, опубликованное в соцсетях организаторами события. После реакции украинских пользователей ролик исчез с официальных страниц фестиваля.

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Долгое время Оля не комментировала ситуацию. В итоге в интервью Рамине Эсхакзай певица пояснила, что якобы на момент съемок не знала подробностей публичной деятельности Григорьева-Апполонова и не следила за его карьерой.

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

По словам Поляковой, она находилась на фестивале, который позиционирует себя как приверженный Украине, поэтому якобы не ожидала, что среди участников или гостей мероприятия может быть человек с неоднозначным бэкграундом. Кроме того, артистка утверждает, что до съемок узнала о четкой позиции музыканта по поводу российского вторжения.

«Откуда я могла знать, кому он давал интервью и с кем фотографировался? Я за ним не слежу. Я находилась в Латвии на фестивале, поддерживаемом Украиной, и чувствовала себя там безопасно. Если этот человек был на мероприятии вместе с Лаймой, я не могла подумать, что это кто-нибудь неприемлем для фестиваля», — пояснила певица.

Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

По ее мнению, она не должна требовать от артистов проверять всю биографию каждого человека, с которым они случайно пересеклись на публичном мероприятии.

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«Я не могу требовать от каждого человека справки о том, кому он давал интервью в течение последних шести месяцев, с кем дружит или фотографируется. Откуда я могла знать о его контактах с Яной Рудковской? Я не его фанатка и вообще не представляла, кто он. Мы просто прошлись и сделали фото», — отметила Полякова эмоционально.

В то же время, артистка заявила, что организаторы фестиваля также не увидели проблемы в общем контенте, ведь именно они сначала опубликовали видео. По ее мнению, это дополнительно убеждало ее в том, что ситуация не противоречит позиции мероприятия по отношению к Украине.

Оля Полякова / © скриншот с видео

Вместо восприятия претензий украинцев и признаний, что ситуация могла выглядеть неоднозначно, артистка фактически выставила виновными самих критиков. Она резко высказалась о требованиях публичных извинений и даже сравнила ситуацию с «партийным собранием КПСС». Более того, Полякова заявила, что подобная критика якобы может превратить украинцев в «запуганных мышей», которые будут бояться любых публичных действий.

«Мы что, в лагере политических заключенных? Почему все постоянно требуют извинений? Надо ходить и говорить: „Ой, я не посмотрела, не узнала, не проверила“. А тебе отвечают: „Ты должна была проверить“. Но это приведет к тому, что все превратятся в запуганных мышей, сидящих в своих норах и боящихся выдвинуть даже нос», — заявила певица.

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Оля Полякова / © скриншот с видео

И даже когда Рамина Эсхакзай попыталась объяснить певице, что в такой ситуации уместно было бы просто признать ошибку и публично извиниться, Полякова категорически отказалась это делать. Она еще раз подчеркнула, что вообще не видит причин перед кем-то оправдываться.

«Я не считаю, что допустила ошибку. Почему ты заставляешь меня признавать ошибку, которой не было? Я никому ничего не должна объяснять. Я ничего не сделала дурного. Может, еще попросить прощения у народа, потому что я происходила с каким-то чуваком? У человека 23 лет есть немецкий паспорт», — подчеркнула Оля.

Отметим, что музыкант Сергей Григорьев-Апполонов родился в Саратове и выступал в России после 2014 года. Во время полномасштабной войны россиянин проживает между Германией и Францией. Однако он достаточно осмотрителен в политических заявлениях и лишь отвлеченно высказывался о мире. К тому же продолжает дружить с другими одиозными россиянами.

Напомним, недавно Оля Полякова призналась, что страдала от насилия в прежних отношениях. Через годы она назвала имя мужчины, который избивал и преследовал ее.

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