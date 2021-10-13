Популярная дизайнер Катя Сильченко в купальнике пожаловалась на лишний вес

Популярная дизайнер Катя Сильченко в купальнике пожаловалась на лишний вес

Пользователи же отметили, что у звезды идеальная фигура.

Известный украинский дизайнер Катя Сильченко пожаловалась поклонникам, что набрала лишний вес.

Звезда решила примерить свои купальники. Дизайнер говорит, что с июля по октябрь успела набрать несколько лишних кило.

Катя Сильченко в купальнике / instagram.com/katyasilchenko

"Когда в октябре наконец-то добралась до июльских купальников. Набрала несколько лишних кило, на зиму утеплилась", — пошутила знаменитость.

Катя Сильченко в купальнике / instagram.com/katyasilchenko

Впрочем, на видео, которое Катя опубликовала в Instagram, не скажешь, что у звезда есть лишний вес. У нее идеальная и стройная фигура. Это заметили и поклонники.

Катя, надень шапку, уже прохладно!

Роскошная фигура!

Ты невероятная. Восхищаюсь тобой.

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