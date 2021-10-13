Популярная дизайнер Катя Сильченко в купальнике пожаловалась на лишний вес

Пользователи же отметили, что у звезды идеальная фигура.
Известный украинский дизайнер Катя Сильченко пожаловалась поклонникам, что набрала лишний вес.
Звезда решила примерить свои купальники. Дизайнер говорит, что с июля по октябрь успела набрать несколько лишних кило.
"Когда в октябре наконец-то добралась до июльских купальников. Набрала несколько лишних кило, на зиму утеплилась", — пошутила знаменитость.
Впрочем, на видео, которое Катя опубликовала в Instagram, не скажешь, что у звезда есть лишний вес. У нее идеальная и стройная фигура. Это заметили и поклонники.
- Катя, надень шапку, уже прохладно!
- Роскошная фигура!
- Ты невероятная. Восхищаюсь тобой.
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