Популярная R&B певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе

Популярная американская R&B певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе.

Печальное известие сообщило издание People. Представитель исполнительницы подтвердил СМИ, что она погибла в аварии. Произошло это в субботу, 1 марта. На момент смерти артистке было 63 года.

Впоследствии печальное известие подтвердила и дочь Энджи Стоун. Даймонд в своем Facebook коротко написала: "Моей мамы больше нет".

Энджи Стоун / Фото: Associated Press

Отметим, Энджи Стоун была популярной американской певицей, которая творила в стиле R&B. Она начала свою карьеру в составе трио The Sequence. Коллектив прославился хитом Funk You Up, который стал очень популярен в США. Дебютный сольный альбом Энджи Стоун выпустила в 1999 году. Пластинка под названием Black Diamond получила золотой статус в США.

Напомним, недавно стало известно, что умерла американская актриса Мишель Трахтенберг. Артистку нашли мертвой в собственной квартире. Семья покойной запретила делать вскрытие ее тела.

Читайте также: