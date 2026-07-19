Популярная украинская актриса рассекретила изменения во внешнем виде, на которые решилась ради роли

Екатерина Варченко

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Популярная украинская актриса Екатерина Варченко рассекретила изменения во внешности, на которые решилась ради работы.

Иногда артистам приходится экспериментировать над внешним видом, когда этого требует та или иная роль. Актриса Екатерина Варченко не исключение. Знаменитость играла в сериале «Хозяйка». Так вот ради роли ей пришлось удалить родинку на лице, о чем она рассказала в интервью Oboz.ua. Однако артистка совсем не жалеет об этом, поскольку не считала ее своей изюминкой. Больше со своим телом Екатерина Варченко ради роли не делала ничего. Однако не исключает, что нечто подобное может случиться.

«Ради роли в „Хозяйке“ я удалила родинку на лице. Однако не жалею — это была не изящная мушка, как у Мэрилин Монро. Так что рассталась с ней без сожаления. Больше ничего не делала со своим телом — у меня все свое. Но зарекаться не буду. Если когда-нибудь пойму, что нужно что-то изменить, то почему нет?» — делится знаменитость.

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Екатерина Варченко

Екатерина Варченко добавила, что готова экспериментировать, если роль действительно в хорошем проекте. Кстати, артистка вспомнила, как во время съемок сериала «Крипосна» ей полностью сменили прическу. Однако это была только работа гримеров.

«Если это действительно хороший проект, то да, я готова. В „Крипосной“ мне полностью изменили прическу. Но это была не моя стрижка — все сделали профессиональные гримеры. Сначала сняли специальный слепок головы, а затем изготовили парик, который идеально сел. Сейчас технологии настолько продвинулись, что все выглядит естественно», — вспомнила знаменитость.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко заговорила о пластических операциях. Знаменитость призналась, что планирует изменить в своем внешнем виде.

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