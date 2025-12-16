Популярная украинская блогерша нарушила закон и шокировала суммой штрафа: "Впала в депрессию"

Симбочка / © instagram.com/simbochkka

Участница украинской группы Kalush Orchestra — блогер Симбочка - заявила о проблемах с законом.

Несколько месяцев назад звезду Сети споймали на незаконных действиях. Так, в Instagram она рекламировала казино и получала за это немалые вознаграждения, на которые планировала обзавестись собственным жильем. Однако закон Украины запрещает вводить в заблуждение людей азартными играми, поэтому было принято решение наказать блогера. По словам Симбочки, теперь она должна выплатить государству штраф в размере пяти млн гривен. На такой поворот судьбы она отреагировала сдержанно и через суд планирует обжаловать решение.

Также звезда вспомнила свои предыдущие доходы. Она говорит, что еще с 18 лет имела стабильный доход, на который не жаловалась — 10-15 тыс. долларов. Более того, со временем ее заработки в месяц только росли и могли достигать 80 тыс. долларов. Однако полномасштабное вторжение и реклама казино внесли коррективы в ее бюджет. В частности, сейчас ее основной источник дохода — страницу в Instagram — снесено. В результате доход исчез, а живет она с дочкой на сбережения.

«Мне заблокировали Instagram, когда я почти насобирала на квартиру. Государство уничтожило мне доход. Сейчас я не зарабатываю ничего. Живу на средства, которые откладывала на квартиру. Я сама в огромном городе и обеспечиваю своего ребенка. На мне большая ответственность. У меня нет никого. Моя поддержка — мои няни, которым я плачу. И еще и штраф пять миллионов. Обжаловать буду. Сначала впала в депрессию, когда теряешь все. Я не успела открыть весь бизнес — сеть стоматологий. Очень хр*н*во, когда весь доход держится на социальных сетях», — шокировала блогерша в интервью Дмитрию Гордону.

Сейчас Симбочка осознает, что «рекламировать казино — дно» и она «была не права». Однако в то же время объясняет свою тогдашнюю позицию незнанием закона и словами: «жизнь — это выживание». Тем не менее, это не освобождает звезду от наказания в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, недавно еще одна скандальная блогерша Анна Алхим поплатилась за похожую деятельность в Сети. Она так же вынуждена заплатить немалый штраф за нарушение закона.