Популярная украинская певица оказалась в эпицентре взрыва "Шахеда" в Киеве

Настя Семчук

Молодая украинская артистка Настя Семчук пережила тревожные минуты прямо посреди насыщенного рабочего дня. Инцидент произошел в столице, когда певица вместе с командой направлялась с одного радиоэфира на другой.

В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу. Сначала ситуация казалась привычной для военного времени, однако уже через мгновение события приобрели опасное развитие. Совсем рядом с певицей произошел взрыв вражеского "Шахеда".

"Мы ехали, и вдруг я увидела через окно, как совсем рядом произошел взрыв - "Шахед" прилетел сбоку. Это было очень близко", - поделилась артистка.

Не теряя времени, Настя вместе с командой мгновенно среагировала: они оставили авто и побежали к ближайшему укрытию. По словам певицы, именно быстрая реакция в таких ситуациях является критически важной. После пережитого Настя Семчук обратилась к своим подписчикам и всем украинцам с важным месседжем.

"Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги. Если есть сигнал - сразу идите в укрытие. Это не преувеличение, это вопрос безопасности и жизни", - призвала артистка.

К счастью, инцидент прошел без пострадавших - ни певица, ни ее команда не получили травм. После отбоя тревоги они вернулись к работе и продолжили свой маршрут, отправившись на следующий радиоэфир.

Несмотря на стрессовую ситуацию, артистка не останавливает свою деятельность и продолжает активно работать. В то же время она отмечает: даже в бешеном графике важно помнить о главном - собственной безопасности.

