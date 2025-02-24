Популярную украинскую певицу Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе (видео)

Лидера киевской рок-группы "Крихітка", популярную певицу Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе.

Артистка попала в ДТП в Киеве еще 3 февраля, однако только сейчас решилась об этом рассказать. Исполнительница говорит, что переходила дорогу на зеленый свет светофора. Однако на нее наехал велосипедист, который нарушил правила дорожного движения, в результате чего Кольцова упала на асфальт.

Певице вызвали скорую помощь, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать. Исполнительница лишь поделилась, что у нее немного болела рука. Что касается велосипедиста, который, кстати, был несовершеннолетним, то Кольцова пришла с ним к согласию, что он пройдет курсы первой домедицинской помощи.

Лидера группы "Крихітка" Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе

"Пару недель назад меня сбил на переходе курьер одной из служб доставки. Я шла на зеленый, по пешеходному переходу, он, соответственно, ехал на красный. Творческие результаты контакта черепа с асфальтом еще впереди, а с несовершеннолетним водителем велосипеда мы пришли к согласию, в рамках которого он, в частности, прошел курсы первой домедицинской помощи", — поделилась исполнительница.

Отметим, Саша Кольцова является участницей рок-группы "Крихітка", которая была основана в Киеве в 2007 году. В этом году коллектив попал в номинацию YUNA. Музыканты будут бороться за статуэтку вместе с группой "Хейтспіч" в категории "Лучший дуэт/коллаборация". Ранее редакция сайта ТСН.ua обнародовала полный список номинантов YUNA-2025.

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