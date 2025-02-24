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Популярную украинскую певицу Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе (видео)

Популярную украинскую певицу Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе (видео)

Саша Кольцова / Фото: instagram.com/kashasaltsova

ДТП произошло в Киеве.

Лидера киевской рок-группы "Крихітка", популярную певицу Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе.

Артистка попала в ДТП в Киеве еще 3 февраля, однако только сейчас решилась об этом рассказать. Исполнительница говорит, что переходила дорогу на зеленый свет светофора. Однако на нее наехал велосипедист, который нарушил правила дорожного движения, в результате чего Кольцова упала на асфальт.

Певице вызвали скорую помощь, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать. Исполнительница лишь поделилась, что у нее немного болела рука. Что касается велосипедиста, который, кстати, был несовершеннолетним, то Кольцова пришла с ним к согласию, что он пройдет курсы первой домедицинской помощи.

Лидера группы "Крихітка" Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе

Лидера группы "Крихітка" Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе

"Пару недель назад меня сбил на переходе курьер одной из служб доставки. Я шла на зеленый, по пешеходному переходу, он, соответственно, ехал на красный. Творческие результаты контакта черепа с асфальтом еще впереди, а с несовершеннолетним водителем велосипеда мы пришли к согласию, в рамках которого он, в частности, прошел курсы первой домедицинской помощи", — поделилась исполнительница.

Отметим, Саша Кольцова является участницей рок-группы "Крихітка", которая была основана в Киеве в 2007 году. В этом году коллектив попал в номинацию YUNA. Музыканты будут бороться за статуэтку вместе с группой "Хейтспіч" в категории "Лучший дуэт/коллаборация". Ранее редакция сайта ТСН.ua обнародовала полный список номинантов YUNA-2025.

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