Популярный блогер Игорь Пустовит рассекретил пол третьего ребенка

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит, который в конце декабря сообщил о предстоящем пополнении в семье, рассекретил пол третьего ребенка.

Знаменитость это сделал особенным образом. Вместе с женой Викторией звезда Сети устроил роскошную гендер-пати. Влюбленные прямо во дворе разместить стенд с надписью на английском языке "Oh baby", на фоне которого они позировали. Именно оттуда начал развеиваться дым розового цвета. Поэтому, вскоре супруги станут родителями девочки.

"У нас будет дочь", - сообщила пара.

Отметим, для Игоря Пустовита этот ребенок станет третьим. От бывшей жены Саши Бо блогер воспитывает сыновей Даниила и Евгения. Между тем Виктория, которая в конце лета 2025 года вышла замуж за Пустовита, станет мамой первенца.

