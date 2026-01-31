ТСН в социальных сетях

Популярный блогер Игорь Пустовит рассекретил пол третьего ребенка

Звезда Сети для этого устроил роскошную гендер-пати.

Игорь Пустовит с женой

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит, который в конце декабря сообщил о предстоящем пополнении в семье, рассекретил пол третьего ребенка.

Знаменитость это сделал особенным образом. Вместе с женой Викторией звезда Сети устроил роскошную гендер-пати. Влюбленные прямо во дворе разместить стенд с надписью на английском языке "Oh baby", на фоне которого они позировали. Именно оттуда начал развеиваться дым розового цвета. Поэтому, вскоре супруги станут родителями девочки.

"У нас будет дочь", - сообщила пара.

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

Отметим, для Игоря Пустовита этот ребенок станет третьим. От бывшей жены Саши Бо блогер воспитывает сыновей Даниила и Евгения. Между тем Виктория, которая в конце лета 2025 года вышла замуж за Пустовита, станет мамой первенца.

