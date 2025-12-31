Популярный блогер Игорь Пустовит станет отцом в третий раз

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

Реклама

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит сообщил, что ждет пополнения в семье.

2025-й выдался для звезды Сети годом перемен. Он сделал предложение возлюбленной Виктории и даже успел отгулять с ней свадьбу. Но в следующем году блогера ждут новые кардинальные изменения. Жена Игоря Пустовита беременна.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Влюбленные опубликовали короткий ролик, на котором позируют на фоне елки. При этом у Виктории уже виднеется едва округлый животик. Также пара продемонстрировала снимок УЗИ малыша.

Реклама

Игорь Пустовит станет отцом в третий раз / © instagram.com/pustovit

"Самый важный итог года", - делятся влюбленные.

Игорь Пустовит станет отцом в третий раз / © instagram.com/pustovit

Отметим, для Игоря Пустовита этот ребенок станет третьим. От первой жены - блогерши Саши Бо - он воспитывает двух сыновей - Даниила и Евгения. Тем временем Виктория станет мамой впервые.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звездном бэби-буме 2025. Предлагаем вспомнить, семьи каких знаменитостей в течение года стали больше.