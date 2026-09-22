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- Гламур
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Популярный блогер со Львова мобилизовался и показался в военной форме: где будет служить Роман
Блогер стал узнаваемым благодаря своим крылатым фразам о «разврате» и «помаленьку, потихоньку».
Популярный украинский блогер и юморист Роман Чихаривский, которого миллионы пользователей знают по образу пана Романа, присоединился к Силам обороны Украины.
О мобилизации 30-летний блогер сообщил в своих соцсетях. Чихаривский в Instagram опубликовал фото в военной форме и рассказал, что будет проходить службу в полку беспилотных систем «Лава», входящего в состав корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины.
Новость блогер подал в привычной для себя манере — коротко и с юмором: «Мобилизовали. Буду что-то немножко это вот в Лава.Хартия».
В «Лаве» уже поздравили нового военнослужащего, оставив под его публикацией комментарий: «Бог добрый. Как-то будет». Не обошлось и без шуток от подписчиков, привыкших видеть Чихаривского совсем в другом амплуа.
Мало-помалу, потихоньку. С божьей помощью
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Именно вымышленный персонаж Романа сделал блогера узнаваемым далеко за пределами Львова. Чихаривский запустил этот образ в 2022 году. Сначала его герой представал в роли священника, однако впоследствии превратился в колоритного пожилого галичанина с благоговейным мировоззрением и характерным говором.
Для превращения в своего героя блогер использовал специальную маску-фильтр, которая визуально придавала ему седину и морщинки. От имени господина Романа стали вирусными фразы о «разврате», все «помаленьку, потихоньку» и другие.
Более того, одна из шуток о «силе покаяния» даже превратилась в песню, а фразу Романа «то есть сила, то есть люкс» цитировали даже в Верховной Раде, председатель парламента Руслан Стефанчук.
До безумной популярности Чихаривский учился во Львове и работал в разных направлениях. Еще подростком он издал две книги — «Святі не вимовляють „р“» и «Мудація». Сегодня у блогера и военного есть сотни тысяч подписчиков в соцсетях. В Instagram за его страничкой смотрят более 200 тыщ юзеров, а в TikTok его видео собрали миллионы лайков.