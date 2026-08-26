Популярный украинский актер перенес операцию и в больничной палате рассказал о своем состоянии

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

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Украинский актер, звезда фильма «Скажене весілля» Арам Арзуманян перенес операцию.

Об этом 41-летний артист рассказал в Instagram-stories. Актер опубликовал фотографию, на которой он изображен в больничной палате. В частности, знаменитость сообщил, что перенес операцию. Сейчас Арам Арзуманян восстанавливается после хирургического вмешательства и ему уже даже разрешили есть. Судя по улыбке знаменитости на свежем фото, то операция прошла успешно.

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«Операция прошла, теперь можно поесть», — коротко поделился актер.

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Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

Хотя Арам Арзуманян не стал раскрывать подробности, почему ему делали операцию, однако, очевидно, это после недавней серьезной травмы актера. Случилось это прямо на сцене, когда артист играл в спектакле. Актер тогда повредил ногу. Похоже, травма оказалась серьезнее, чем ожидалось, так что понадобилась операция. К слову, хирургическое вмешательство точно было на ноге, поскольку она побрита. А эту процедуру проделывают именно перед операцией.

Напомним, недавно жениху ведущей Леси Никитюк сделали операцию. Возлюбленный знаменитости уже показался в больнице и объяснил, что будет с его службой в армии.

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