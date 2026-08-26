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Популярный украинский актер перенес операцию и в больничной палате рассказал о своем состоянии
Араму Арзуманяну понадобилось хирургическое вмешательство. Артист поделился подробностями о своем состоянии.
Украинский актер, звезда фильма «Скажене весілля» Арам Арзуманян перенес операцию.
Об этом 41-летний артист рассказал в Instagram-stories. Актер опубликовал фотографию, на которой он изображен в больничной палате. В частности, знаменитость сообщил, что перенес операцию. Сейчас Арам Арзуманян восстанавливается после хирургического вмешательства и ему уже даже разрешили есть. Судя по улыбке знаменитости на свежем фото, то операция прошла успешно.
«Операция прошла, теперь можно поесть», — коротко поделился актер.
Хотя Арам Арзуманян не стал раскрывать подробности, почему ему делали операцию, однако, очевидно, это после недавней серьезной травмы актера. Случилось это прямо на сцене, когда артист играл в спектакле. Актер тогда повредил ногу. Похоже, травма оказалась серьезнее, чем ожидалось, так что понадобилась операция. К слову, хирургическое вмешательство точно было на ноге, поскольку она побрита. А эту процедуру проделывают именно перед операцией.
Напомним, недавно жениху ведущей Леси Никитюк сделали операцию. Возлюбленный знаменитости уже показался в больнице и объяснил, что будет с его службой в армии.