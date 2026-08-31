Популярный украинский певец развелся с женой через два года после свадьбы и назвал причину

Павел Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

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Участник украинской группы Nazva, музыкант Павел Гоц разводится с женой, креативным директором коллектива Викторией Дзызюк.

Об этом пара объявила в совместном посте в Instagram. Они сообщили, что решили завершить романтические отношения. В то же время, Павел и Виктория разводятся без драм, а полюбовно и с уважением друг к другу. Певец и креативный директор заверили, что дальше остаются друзьями и рабочими партнерами.

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«Мы решили закончить наши отношения как пара. Это наше общее решение, к которому мы пришли вместе с любовью и уважением. Мы остаемся близкими людьми и командой. Дальше вместе делаем Nazva, заботимся о Кобзе и бережем все хорошее, что создали вместе», — говорится в сообщении бывший влюбленных.

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Виктория Дзызюк и Павел Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

Они уже прокомментировали разрыв. По словам пары, их отношения претерпели изменения. Дальше оставаться вместе было сложно. И хотя решение о разводе было общим и полюбовным, им обоим это дается сложно. Тем не менее они поддерживают друг друга и пытаются двигаться дальше.

«Наши отношения изменились, и мы решили это честно принять. Нам обоим сейчас непросто, но мы поддерживаем друг друга и двигаемся дальше. Все хорошо. Просто теперь по-другому», — подытожили бывшие влюбленные.

Виктория Дзызюк и Павел Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

Отметим, точно неизвестно, когда Павел Гоц и Виктория Дзызюк закрутили роман. Однако они вместе работали над группой Nazva с начала его существования. Поженилась пара в октябре 2024 года. Спустя почти два года после свадьбы они объявили о разводе.

Напомним, недавно ведущий Александр Попов сообщил, что развелся с женой после четырех лет брака. Знаменитость уже признался, в каких отношениях они остались после разрыва.

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