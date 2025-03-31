Популярный украинский певец вступил в ряды ВСУ и показался в военной форме

Лидер "Хейтспіч"

Реклама

Вокалист панк-группы "Хейтспіч" Дмитрий Однороженко объявил о мобилизации.

По словам исполнителя, на службу он ушел добровольно. Направление выполнения боевых задач Дмитрий не рассекретил, но отметил, что это не связано с медийной отраслью. В то же время добавил, что будет заниматься тем, что ему действительно нравится.

Солист "Хейтспіч" опубликовал свое фото в военной форме и объяснил такое решение желанием как можно быстрее приблизить победу Украине. Тем не менее, порадовал фанов новостью, что по возможности будет продолжать создавать музыку.

Реклама

Дмитрий Однороженко

"Друзья, поехал на каникулы, когда вернусь не знаю, редко буду на связи. По возможности обещаю делать музыку и не только. В этом году у нас должны выйти очень интересные вещи. Со мной или без – это уже не так важно. Пошел сам, пошел именно сейчас, потому что, наконец, появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делать музыку, там концертики и все… Но так мы с вами далеко не уедем", – написал Дмитрий в Instagram.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк сделал резкое заявление о бывшем подопечном Виталие Козловском и его службе в ВСУ. Шоумен признался, платит ли он ему долги.