Популярный украинский режиссер удивила своим заработком и сколько тратит в месяц
Также знаменитость раскрыла, что именно приносит ей доход.
Популярный украинский режиссер Катя Царик, которая ранее раскрыла секрет крепкого брака, удивила своими заработками на месяц.
Доход знаменитости приносит режиссура кино, концертная деятельность и преподавание в университете культуры. Катя Царик в интервью Славе Демину говорит, что ее ежемесячный заработок нестабилен. Она может получить немалый доход, а потом вообще ничего не зарабатывать.
"Режиссура кино и основной частью является концертная деятельность. То есть я зарабатываю с концертной деятельности, еще я преподаю в университете культуры, преподаю режиссеру. Сейчас нестабильно. Я вообще не помню, что такое стабильный доход. Ты можешь один-два месяца заработать много, а потом не зарабатывать длительное время", - делится режиссер.
Откладывать средства Катя Царик и ее муж могли до войны. Сейчас же им этого не удается делать. Ежемесячно супруги тратят на себя и двоих детей до пяти тысяч долларов. Эта сумма позволяет им покрывать базовые потребности - частная школа, питание, кружки и другие необходимые вещи.
"Мы посчитали наш бюджет, туда входит частная школа, питание, кружки, базовые вещи, то это нам вытекает около пяти тысяч долларов в месяц на четверых. Базовые потребности мы закрываем", - добавила режиссер.
Напомним, недавно Катя Царик рассказала о конфликте с певицей Юлией Саниной. Режиссер объяснила, почему уже почти пять лет не общается с исполнительницей.