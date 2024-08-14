Потап кардинально изменился и удивил внешним видом

Популярный рэпер и продюсер Потап удвил пользователей своим внешним видом.

В частности, в своем Instagram артист поделился новостью, что песни группы "MOЗGI" и Насти Каменских попали в чарты Японии и Китая. Кроме того, он опубликовал фото с женой и исполнителем доминиканского происхождения Atomic Otro Way, которое было сделано перед их концертом.

Впрочем, пользователи больше обратили внимание не на текст, а на снимок. В частности, подписчики продюсера заприметили, кардинально изменился. Пользователи отметили, что Потапа просто не узнать. Они писали, что рэпер заметно немножко набрал килою

Настя Камесских, Atomic Otro Way и Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, недавно Настя Каменских хвасталась подарком от Потапа. Артистка показывала, какой сюрприз, несмотря на расстояние, ей устроил муж.

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