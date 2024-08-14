Потап кардинально изменился и удивил внешним видом

Артист изменился до неузнаваемости.
Популярный рэпер и продюсер Потап удвил пользователей своим внешним видом.
В частности, в своем Instagram артист поделился новостью, что песни группы "MOЗGI" и Насти Каменских попали в чарты Японии и Китая. Кроме того, он опубликовал фото с женой и исполнителем доминиканского происхождения Atomic Otro Way, которое было сделано перед их концертом.
Впрочем, пользователи больше обратили внимание не на текст, а на снимок. В частности, подписчики продюсера заприметили, кардинально изменился. Пользователи отметили, что Потапа просто не узнать. Они писали, что рэпер заметно немножко набрал килою
Напомним, недавно Настя Каменских хвасталась подарком от Потапа. Артистка показывала, какой сюрприз, несмотря на расстояние, ей устроил муж.
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