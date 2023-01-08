POSITIFF показал новую патриотическую татуировку, которую посвятил отключению света в Украине

Музыкант пополнил коллекцию своих рисунков на теле.
Украинский музыкант Алексей Завгородний, известный под псевдонимом POSITIFF, решил увековечить на своем теле одну важную вещь, которая сейчас очень актуальна для многих украинцев.
Так, на странице в Instagram артист запостил несколько снимков из тату-салона и показал, как ему набивали новую патриотическую татуировку. POSITIFF разместил на теле генератор, которым активно пользуются украинцы во время отключения света из-за обстрелов российских окупантов нашей энергосистемы.
"Святой Генератор". Эта никогда не нужная штуковина в прошлом сегодня для меня и многих украинцев стала неотъемлемой частью жизни. Инструментом для творчества, написания песен, для связи с родными, коннекта с миром. Я очень надеюсь, что придет время, когда оно останется только в моих воспоминаниях и на руке", — прокомментировал фото Алексей.
Сразу Завгородний похвастался, какой в итоге рисунок теперь украшает его тело. На руке POSITIFF изображен генератор, а над ним возвышается нимб.
Поклонники артиста, в свою очередь, оценили его новое тату так: "очень красиво получилось", "идея и сама тату – огонь!", "ты сам как генератор радости".
Напомним, ранее POSITIFF рассекретил, что после развода закрутил новый роман. Артист не говорит, кто его новая избранница, однако признался, что очень ее любит и благодарен ей за то, что она рядом с ним.
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