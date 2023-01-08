POSITIFF показал новую патриотическую татуировку, которую посвятил отключению света в Украине

Украинский музыкант Алексей Завгородний, известный под псевдонимом POSITIFF, решил увековечить на своем теле одну важную вещь, которая сейчас очень актуальна для многих украинцев.

Так, на странице в Instagram артист запостил несколько снимков из тату-салона и показал, как ему набивали новую патриотическую татуировку. POSITIFF разместил на теле генератор, которым активно пользуются украинцы во время отключения света из-за обстрелов российских окупантов нашей энергосистемы.

POSITIFF / Фото: instagram.com/positiff

"Святой Генератор". Эта никогда не нужная штуковина в прошлом сегодня для меня и многих украинцев стала неотъемлемой частью жизни. Инструментом для творчества, написания песен, для связи с родными, коннекта с миром. Я очень надеюсь, что придет время, когда оно останется только в моих воспоминаниях и на руке", — прокомментировал фото Алексей.

Сразу Завгородний похвастался, какой в итоге рисунок теперь украшает его тело. На руке POSITIFF изображен генератор, а над ним возвышается нимб.

POSITIFF / Фото: instagram.com/positiff

Поклонники артиста, в свою очередь, оценили его новое тату так: "очень красиво получилось", "идея и сама тату – огонь!", "ты сам как генератор радости".

Напомним, ранее POSITIFF рассекретил, что после развода закрутил новый роман. Артист не говорит, кто его новая избранница, однако признался, что очень ее любит и благодарен ей за то, что она рядом с ним.

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