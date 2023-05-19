POSITIFF в свой день рождения восхитил зажигательной премьерой сольной песни

Певец POSITIFF в свой 34-й день рождения решил не только принимать подарки, но и самому порадовать фанатов.

Так, исполнитель порадовал поклонников премьерой новой сольной песни "Спалахи". Как поделился Алексей (настоящее имя артиста), этот трек стал для него рождением "творческого себя".

"Сегодня, в свой День рождения, дарю вам новый трек "Спалахи". Это рождение настоящего творческого меня. Во времена перемен и испытаний нас преследуют вспышки памяти о приятных моментах жизни и беззаботности любви, которая сегодня испытывается расстоянием и обстоятельствами. Приглашаю вас проникнуть в радостные воспоминания и напоминаю, что невзгоды пройдут, а все влюбленные встретятся и снова подарят друг другу поцелуи и объятия", — поделился певец.

Вместе с песней POSITIFF представил вспыльчивый клип к ней. В нем артист сменил несколько ярких образов, особенно зрителям запомнилась футболка с символом Киева – каштаном.

Поклонники тепло восприняли новую песню исполнителя и заявили, что надеются на то, что трек станет новым началом для карьеры артиста.

Песня очень понравилась!

Классная песня и хороший клип!

Приятно видеть в новом стиле!

Надеемся, что это станет началом нового альбома!

Отметим, что музыкальной премьерой также порадовал своих поклонников певец MONATIK, выпустивший украиноязычную версию своего хита "То, вот чего без ума".

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