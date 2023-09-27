POSITIFF впервые рассказал, из-за какой женщины испортились его отношения с Потапом

Украинский рэпер Алексей Завгородний, более известный как POSITIFF, впервые признался, что на его дружбу с Потапом повлияли не только карантин, нехватка концертов и его занятость карьерой Нади Дорофеевой и Насти Каменских.

Так, в программе "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ, музыкант поделился, что, по его мнению, на их 20-летнюю дружбу с Потапом также мог повлиять его развод с экс-женой, дизайнером Анной Андрийчук. Отметим, что Анна – лучшая подруга Каменских:

Потап и Позитив

"Я не работаю с ним (Потапом – прим.ред.). Мы просто видимся. "Привет-привет, как ты?" Никаких обид друг на друга, просто оно как-то слилось. И ковид был, и у нас было мало концертов, мало конекта. Вначале он занимался Надей, потом – Настей, потом – собой. Я был сам по себе. Я думаю, что на многое повлияло, например, мое расставание с Аней, с женой, потому что она лучшая подружка Насти. Ну никто об этом не говорил, что там и как, но я думаю, что где-то внутренне оно есть такое", – рассказал Позитив.

Позитив с экс-женой Анной Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

Рэпер и дизайнерша развелись в 2021 году, до этого они были вместе в течение 13 лет. По словам Позитива, сейчас с экс-женой он почти не общается. Говорит, что так им легче отпустить друг друга.

"Несколько раз переписывались, спрашивали как, что. Я понимаю, что, может, ей не хочется, ей, может, хочется забыть о той жизни. И мне кажется, что ей было сложно, если бы она меня видела каждый день, или я ей наяривал, звонил, писал. Я не думаю, что это правильно. Мне кажется, что нужно было просто отпустить", – высказался Позитив.

Позитиву приписывают роман с Юлией Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Всем давно известно, что Анну Андрийчук Алексей давно отпустил, и после развода у него появилась та самая единственная. Кто она, музыкант не афиширует, хоть и намекает, что избранница тоже публичная персона. В сети говорят, что это танцовщица Юлия Сахневич, в паре с которой Позитив зажигал паркет "Танцев со звездами". На подобные слухи он не реагирует, а молча радуется своему счастью и хвастается, что возлюбленная разделяет его увлечение музыкой и не ревнует, если по ночам он пропадает на студии.

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